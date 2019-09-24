Омскую воспитательницу, пнувшую ребенка на прогулке, лишили премии

Прогулка в детском саду № 187 закончилась проверкой полиции, а все из-за видео, выложенного анонимным пользователем социальных сетей. На видеозаписи воспитатель сначала довольно грубо одергивала то одного, то другого ребенка, а затем и вовсе пнула ногой мальчика, который скатился с горки и не хотел уступать место другим. Видео вызвало бурю негодования в социальных сетях – никакому родителю не хочется, чтобы воспитатель так обращалась с его ребенком.

- Это дети еще довольно спокойно себя ведут. И все равно дергает их. А что же творится, когда нет лишних глаз, - написала омичка.

- Воспитатель, как и учитель, не должен применять физическую силу в общении с ребенком, - написала другая молодая мама.

Однако мнения омичей по поводу увиденного разделились – нашлись и те, кто стал защищать воспитательницу.

- Как сами дома пороть детей, так норма, а как воспитатель ногой задела, так порвать готовы, - защищает воспитательницу омич.

- Не вижу криминала, ну одернула, придержала, чтобы не упал, ногой. Ребенок же не плачет, все тихо-мирно продолжают играть. Стоит и следит за всеми, - пишут родители в комментариях.

В комментариях нашлись родители, которые водили детей к этой воспитательнице, они отметили, что нареканий у них никогда не было, а дети всегда с удовольствием ходили в сад.

В мэрии отметили, что сад не является муниципальным, а принадлежит «РЖД», за комментарием о происходящем на видео мы обратились к руководству садика. «Комсомолке» удалось поговорить с заведующей, которая рассказала подробности инцидента.

Оказалось, что снимал кто-то из жильцов дома напротив. У человека, которого заведующая детским садом не знает, нашлось очень много видео детей с прогулки – их снимали примерно месяц. Такое грубое поведение воспитательницы заведующая и стражи порядка, которые просмотрели все записи, заметили только на одной видеозаписи.

- Мне видео отправили за два дня до того, как его выложили в социальные сети. Мы сразу же провели служебную проверку, я поговорила с воспитательницей. После этого воспитателю было назначено дисциплинарное взыскание. Как только видео оказалось в социальных сетях, к нам пришла полиция, сейчас они выясняют все обстоятельства. Зачем человек из соседнего дома снимал столько видео, я не знаю, - сказала заведующая детского сада № 187 Анастасия Явирская.

По всей видимости, видео снимал человек, который ранее имел претензии к воспитательнице, а теперь захотел уличить ее в грубом отношении к детям. В полиции проверку пока не закончили, но отметили, что сами родители ребенка претензий не имеют и в правоохранительные органы не обращались.