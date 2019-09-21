2019-09-21T10:18:04+03:00
Происшествия

В Омске на видео попала воспитатель, пнувшая ребенка на прогулке в детском саду

По мнению омичей, она вела себя грубо со всеми детьми [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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Видео с неоднозначным поведением воспитательницы появилось в социальных сетях. Все произошло во время прогулки в детском саду №187. На видео можно заметить воспитательницу, которая грубо обращались с детьми. Она дергала их за руки, а одного ребенка даже пнула ногой. Таким поведением женщина вызвала негодование у очевидцев, которые и засняли ее на камеру. Поведение воспитателя омичи в комментариях к видео расценили неоднозначно - мнения разделились. Нашлись и те, кто считает, что в действиях воспитателя нет никакой грубости, другие считают, что такое отношение к детям недопустимо.

- Это дети еще довольно спокойно себя ведут. И все равно дергает их. А что же творится, когда нет лишних глаз, - написала омичка.

- Воспитатель, как и учитель, не должен применять физическую силу в общении с ребенком, - написала молодая мама.

- Как сами дома пороть детей, так норма, а как воспитатель ногой задела, так порвать готовы, - защищает воспитательницу омич.

- Не вижу криминала, ну одернула, придержала, чтобы не упал, ногой. Ребенок же не плачет, все тихо мирно продолжают играть. Стоит и следит за всеми, - пишут родители в комментариях.

В комментариях нашлись родители, которые водили детей к этой воспитательнице, они отметили, что нареканий у них никогда не было, а дети всегда с удовольствием ходили в сад.

В мэрии, тем временем, отметили, что сад не является муниципальным, а полиции уже начали проверку по инциденту.

Омск, дет. cад 187.Прогулка детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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