Омича, пытавшегося сжечь внука в печи, признали невменяемым

В Омске продолжают разбираться в обстоятельствах чудовищной истории, случившейся 22 апреля на самой окраине – в одном из домов, расположенных в садоводческом товариществе «Птицевод».

53-летний местный житель Александр Драненко несколько дней беспробудно пил. У него началась белая горячка. Сначала он избил и вытолкнул за дверь свою жену, потом схватил за ножки 2-летнего внука и сунул его в горящую печь. Бабушка ребенка кинулась к соседке за помощью. Вдвоем женщины смогли зайти в дом, скрутить дебошира и вытащить малыша из огня. Ребенок был еще жив, на помощь к нему приехали сразу две бригады – скорая и реанимация.

Дом, где все произошлоФото: Анна МИКУЛА

Илюша (имя мальчика изменено) получил страшные ожоги. Лучшие медики региона пытались зацепиться даже за малейший шанс, чтобы вернуть малыша к жизни. К сожалению, на третьи сутки наступил кризис, ребенок скончался.

Суд над Александром Драненко.

Его дед после случившегося сбежал и некоторое время скрывался от следствия. Но Драненко вскоре задержали. Чтобы он не повторил попытку уйти от правосудия, его по ходатайству региональной прокуратуры на время расследования отправили в СИЗО. На допросе Александр пояснил, что вместо внука ему привидилось что-то страшное.

А в интервью «Комсомолке» мужчина посетовал, что в изоляторе его никто не посещает, но согласился, что натворил ужасных вещей и его необходимо изолировать от общества. Также Александр, который ранее уже был судим, заявил, что после сделанного боится идти в колонию.

Накануне стали известны результаты назначенной ему психолого-психиатрической экспертизы.

– Проведенной в ходе следствия психиатрической экспертизой установлено, что у обвиняемого было временное психическое расстройство и галлюцинации вследствие употребления алкоголя, в момент совершения преступления он находился в состоянии невменяемости, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Поскольку семья являлась неблагополучной, ранее состояла на учете в органах профилактики, но пять лет назад с учета была снята, следователем в адрес руководства отдела полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, по итогам рассмотрения которого должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Действующим законодательством предусмотрено, что к лицам, совершившим преступления в состоянии невменяемости, судом назначаются принудительные меры медицинского характера.

Окончательно судьбу Александра Драненко решат в Омском областном суде, куда передали его уголовное дело.

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