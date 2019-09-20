Летающие мусорные баки и остановки, разбитые машины и лес поваленных деревьев: По Омску прокатился ураган

Накануне Омск накрыл ветер, порывы которого достигали 26 метров в секунду. По шкале Бофорта это уже считается штормом. Пожалуй, такого разгула стихии Омск не помнит с мая 2014 года, когда по региону прокатился ураган, в шутку прозванный местными жителями «Леня». Напомним, тогда не обошлось без человеческих жертв – погибла укрывавшаяся под остановкой молодая беременная женщина. Старый кирпичный павильон обрушился прямо на нее.

На этот раз, по счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Но вот коммунальным службам еще долго придется разбираться с последствиями разгула стихии и подсчитывать причиненный городу ущерб.

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Все крупные омские паблики буквально завалены фото и видео с места происшествия. Напомним, как и предупреждали синоптики и региональное МЧС, штормовой ветер дул всю ночь с 19 на 20 сентября.

Больше всего оказалось поваленных деревьев. Самыми неустойчивыми предсказуемо стали тополя и клены, которыми засажены все дворы домов старой застройки. Некоторые из деревьев, по словам местных жителей, настоящие ветераны – им по 60 лет. Огромные ветки и целые стволы завалили дороги и тротуары, они падали на детские площадки и разбивали авто. Досталось даже не припаркованным в непосредственной близости от деревьев транспортным средствам. Порывами ветра куски тополей прилетали в лобовые стекла и на крыши машин. Комментаторы в соцсетях предполагают, что получить компенсацию ущерба для владельцев поврежденной техники будет непросто – ведь произошла чрезвычайная ситуация, о которой людей к тому же оповещали заранее.

Фото: «Омск Live», vk.com

Фото: «Инцидент Омск», vk.com

Фото: «Инцидент Омск», vk.com

Фото: «Инцидент Омск», vk.com

Сильным ветром сносило шифер и черепицу с крыш. При этом пострадали дома, где только недавно прошел капремонт. Например, частично унесло кровлю с многоэтажки на улице 12-го Декабря, 110. Добавилось головной боли и дорожникам – только что нанесенную на асфальт разметку из термопластика придется делать заново – ее просто сдуло с проезжей части.

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Напугала омичей и остановка, которая прямо по проезжей части отправилась в путешествие от остановки «Кристалл» в сторону ДК «Химик». Другой павильон вел себя более благопристойно и, не угрожая жизни прохожих, просто завалился на обочину дороги.

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

Неприятный сюрприз ждал утром и владельца машины, в которую накануне ночью прилетел мусорный бак.

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

Фото: «ЧП Омск», vk.com

Также ураганом, буквально как фольгу, смяло временные металлические заборы возле строек. Не выдержал напора стихии и старенький бетонный столб – он просто сломался пополам, а при падении оборвал крепившиеся на нем провода. Такие происшествия, как выяснилось, случились сразу в нескольких местах. Летающие по воздуху и искрящиеся линии электропередач под напряжением сильно напугали горожан.

Фото: «Омск Live», vk.com

Фото: «Инцидент Омск», vk.com

Фото: «Инцидент Омск», vk.com

А 19 населенных пунктов в Большереченском и Тюкалинском районах Омской области и вовсе остались без электричества. С последствиями аварии всю ночь боролись направленные туда 60 человек в составе 16 бригад. Сообщается, что сейчас уже удалось разрешить проблему, электроснабжение всех социально значимых объектов восстановлено.

Тем временем, в областном МЧС предупреждают: на смену штормовому ветру на Омск надвигаются первые заморозки. По прогнозам синоптиков, уже завтра, 21 сентября, ночью похолодает до -5 градусов.

Замыкает, Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск (vk.com/aomsk)