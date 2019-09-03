Омичка Вера Бегун, организовывавшая пытки и изнасилования, получила 22 года колонии

В Омске закончился суд над бандой Веры Бегун. Напомним, многодетная мать прославилась в 2015 году. Женщина была в глазах общественности практически борцом за справедливость. Ее аварийное жилье снесли и предложили переехать в новую квартиру в микрорайоне Рябиновка. Но только что отстроенный дом показался Бегун недостойным ее семьи, и она наотрез отказывалась туда переезжать. Женщина даже устраивала одиночный пикет перед мэрией. Там она познакомилась с приехавшим ее поддержать омичом. С этого момента и начала крушиться ее «карьера».

Бегун и ее сожитель Бердников позарились на «Инфинити» нового знакомого. Решив, что дорогой внедорожник их многодетной семье нужнее, они вывезли владельца в лес. Сначала, привязав к машине за трос, таскали человека по земле, а потом заставили копать могилу. Испугавшись, предприниматель переписал авто на Бегун. После этого подельники почувствовали свою полную безнаказанность и напали на своего же приятеля. Это стало для них роковой ошибкой.

Точно так же, как владельца «Инфинити», они вывезли и пытали своего знакомого Алеева. В итоге он отдал им свою иномарку, а после пошел в полицию.

Кроме того, еще один их знакомый рассказал полиции шокирующие вещи о Бегун и Бердникове. Выяснилось, что они долгое время промышляли грабежами. Узнав о сдавшем их приятеле, парочка действовала по старой схеме. Вывезли «стукача» в лес, долгое время избивали, потом живьем закопали. Через какое-то время, решив утопить свою жертву, они вернулись на место и откопали знакомого. Но к тому моменту он уже скончался.

В 2017-м Бегун посадили в СИЗО. Она схватилась за последнюю уловку, чтобы избежать ответственности. Заявила, что ей мстят за ее активную общественную позицию. Впрочем, это настолько абсурдно, что даже не подлежит никакой критике. Жертв и пострадавших от банды и доказательств ее чудовищных преступлений столько, что возникает вопрос о психическом здоровье женщины, организовавшей все это. Например, она организовала изнасилование своей знакомой по детдому, а видео издевательств над ней заставила снимать своего сына-подростка. Потом незаконно удерживала женщину в своей квартире практически в рабстве и заставляла заниматься проституцией. Все деньги, полученные от клиентов, Бегун забирала себе.

Эпизодов ее «деятельности» было столько, что пришлось их рассматривать в нескольких судах. В первом ее приговорили к 5 годам колонии. Второе дело рассматривалось в Кировском райсуде. Бегун заявила, что профессиональные служители Фемиды к ней относятся предвзято и потребовала для себя присяжных из простых омичей. Они, тем не менее, также признали ее виновной. С учетом предыдущего срока ее приговорили к 6,5 года лишения свободы.

И, наконец, самое большое уголовное дело, включающее 18 эпизодов, рассматривали в Омском областном суде. Накануне ей и ее подельникам вынесли приговоры.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда, в общей сложности она проведет за решеткой 22 года. Отбывать срок Вера Бегун будет в колонии общего режима, так как строгого режима для женщин в РФ нет.

А вот ее сообщник Бердников также 22 года проведет уже в колонии строгого режима. Третьему соучастнику одного из убийств Алееву, сотрудничавшему со следствием, дали 4,5 года. С учетом того, что он уже отбывает наказание по другому делу, окончательно ему предстоит отбывать 5,5 года в ИК строгого режима.

Кроме того, в пользу родственников закопанного и убитого ими человека Бегун и Бердников обязаны выплатить в 1 млн рублей.

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