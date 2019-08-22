Вячеслава Цеповяза, который ел крабов в вип-камере в Приморье, этапировали в Омск

Члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза перевезли в Омск. Напомним, общественность возмутило фото, сделанное в колонии в Амурской области. Цеповяз, осужденный за подготовку массовых убийств, снят поедающим крабов и красную икру. После этого выяснились и другие любопытные подробности содержания члена банды Цапков. Приговоренному к 20 годам строгого режима Цеповязу позволяли не соблюдать расписание и жить в отдельной комнате. У него даже был свой мангал, чтобы жарить мясо.

Фотографии его застолий появились в сети после того, как он развелся с женой и она перестала его спонсировать. В месяц у уже бывшей супруги на содержание мужа-сидельца уходило до 3 млн рублей. А деликатесов он съедал на 60 000 рублей в месяц.

Вячеслав Цеповяз в колонии строго режима в Амурской области.

В колонии у Цеповяза был свой мангал.

Вероятно, после этого скандала его решили перевести из Приморья в омскую ИК-6, славящуюся довольно жесткими порядками. Прошлой осенью там даже произошел бунт заключенных, которые вывесили плакат с надписью «Спасите!» и требовали улучшения условий содержания.

В региональном УФСИН информацию, о прибытии скандально известного заключенного официально не подтвердили, сославшись на то, что это личные данные, но и не опровергли.

Так Цеповяз выглядел в ноябре 2013 года, когда его судили за преступления в Кущевской.Фото: Архив "КП"

Добавим, любителя морепродуктов судили вместе с бандой кущевского преступника Сергея Цапка. В самом жестоком убийстве ОПГ (в доме станичного фермера Сервера Аметова они расправились с 12 людьми – взрослыми и детьми) он не замечен. Тем не менее, в суде доказано, что он помогал его готовить и заметал следы.

Добавим, глава группировки Сергей Цапок умер в СИЗО.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

КСТАТИ

В колонии цапки принимают ислам и шьют рукавицы

Самого кровожадного из ныне живых членов банды цапков 37-летнего Владимира Алексеева этапировали в Мордовию на зону для главарей банд, серийных убийц и педофилов (читайте далее)