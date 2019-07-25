«Катастрофа, этой проблемой нужно было заниматься вчера»: Каждый седьмой омич работает в других регионах

Остается больной тема миграции для Омской области. Мы подробно писали, что за последние 5 лет пределы региона покинули 300 тысяч сибиряков. Проблему уже признал даже губернатор Александр Бурков, заявивший, что «молодежь бежит из-за отсутствия перспектив». Год назад в правительстве пообещали заняться ее решением. И вот новые цифры, которые заставляют задуматься. 121 тысяча омичей по итогам 2018 года работали за пределами региона – это седьмая часть трудоспособного населения Прииртышья. В основном земляки были заняты в Тюменской области, Москве и Югре. Региональный бюджет при этом потерял порядка 7 миллиардов. Такие данные опубликовала налоговая служба.

- Сумма НДФЛ, уплаченная в 2018 году за пределами Омской области, составила 7,1 млрд. рублей. По сравнению с 2017 годом она выросла в 1,5 раза, - уточнили в ведомстве.

Цифры расшифровал бывший замглавы омской налоговой службы Сергей Евсеенко.

- Я был знаком с этими цифрами еще лет 10 назад. С точки зрения региональной экономики – это катастрофа, которую, к сожалению, у нас не замечают, - считает политолог Евсеенко. – А трудовой ресурс – он ведь стратегический запас, это развитие для города и области. А, получается, люди реализуют себя и свой потенциал в других городах. Это говорит о том, что конкурентных мест в Омске нет. Вот это проблемой нужно заниматься «еще вчера». Люди действительно уезжают из Омска, мы все это видим. Пожалуй, еще как-то сдерживает этот процесс отсутствие цивилизованного рынка в других регионах. К тому же советский человек так воспитан, что у него должна быть своя квартира. Купить ее в Москве или Санкт-Петербурге непросто.

- Недавно была и другая цифра – налоговая сообщала, что около 50 тысяч омичей за год сменили регистрацию. Это другие уехавшие? – спросила «КП».

- По сути, да, налоговая их разделяет. Но и эти 121 тысяча – уже отрезанный ломоть, они почти наверняка не вернутся в Омск. Это не вахтовики какие-нибудь, которые с заработков возвращаются в свой город. Нет, они живут в других регионах, там трудятся, ходят в отпуск и в Омске как раз бывают наездами. Можно сказать, что вахты у них как раз в нашем городе, - грустно иронизирует Евсеенко.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Миграция кадров – естественный процесс»

Бизнесмен Виктор ШКУРЕНКО:

- В трудовой миграции лично я не вижу ничего плохого для экономики. Это объективный процесс, мы не можем осуждать людей, которые уезжают в поисках большей зарплаты и комфорта. Да, мы имеем право требовать от властей создания этих условий, но делается это не быстро. Скорее всего, в эту статистику вошли переехавшие, но еще не прописавшиеся на новом месте. И это не кадры уровня топ-менеджеров, иначе бы они обзавелись своим жильем и прописались.

СКАЗАНО

«Количество мест должно превышать число свободных рук»

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Нужно в первую очередь повышать спрос на трудовые ресурсы. Если у нас количество рабочих мест превысит количество свободных рук, то соответственно зарплата будет другая. Это на первом этапе. Второй этап улучшение воздействия правительства на работодателей по повышению заработной платы совместно с профсоюзами.

(глава региона на пресс-конференции 30 января 2018 года)