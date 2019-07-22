2019-07-22T11:13:26+03:00
Общество

120 тысяч омичей работают в других регионах

За работой они уезжают в Москву и на север
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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120 тысяч омичей работают в других регионах120 тысяч омичей работают в других регионахФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омской налоговой обнародовали шокирующие для региона цифры – за прошлый год за пределами Омской области работали больше 121 тысяч человек, а это почти каждый десятый омич. Они могли бы внести в бюджет региона 7,1 миллиард рублей, если бы работали на территории Омской области. Однако эти деньги ушли в другие регионы.

По сравнению с 2017 годом количество омичей, работающих «на стороне» увеличилось в 1,5 раза. Это говорит только об одном – в Омской области попросту не хватает рабочих мест и люди переезжают в погоней за более высокими зарплатами.

- Наиболее привлекательными регионами для трудовой деятельности жителей нашего региона по-прежнему остаются Тюменская, Московская области, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, - рассказали в налоговой службе.

Таким образом, мы видим, что реальные темпы миграции из Омской области гораздо выше – люди уезжают работать в другие регионы, при этом из-за их прописки они остаются омичами только на бумаге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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