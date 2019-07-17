«Ильич на стиле»: Омичи надели солнцезащитные очки памятнику

У памятника Ленина, расположенном на одноименной улице в Омске, появился необычный аксессуар - солнцезащитные очки. Неизвестные не поленились залезть на монумент и водрузить их на нос вождя пролетариата. В городе стоит практически тропическая жара так что местные жители, вероятно, решили помочь справиться с ней и памятнику. Правда, фото сделано уже после заката солнца.

«Блатным и ночью солнце светит», «Ильич на стиле», «Тату не хватает», – шутят комментаторы. Большинство подписчиков групп в социальных сетях, где разместили Ильича в стильных очках позитивно и с юмором восприняли случившееся.

Однако нашлись и те, кто посчитали себя оскорбленными в лучших чувствах и посетовали, что к Ленину надо относиться с большим почтением. Тут дискуссия перетекла совсем в другое русло - омичи начали спорить, не стоит ли вообще убрать с этого места памятник. Другие высказали опасения, что вместо него построят еще один храм.

Тем временем пока памятник на месте, очки ему могут пригодиться. Синоптики сообщают, что жаркая погода продержится в городе еще, как минимум, до конца недели. Правда, в ближайшие дни обещают небольшую передышку от засухи - в течение трех дней прогнозируют грозы, дожди и даже в отдельных районах области град.