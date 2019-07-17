2019-07-17T05:39:12+03:00
Общество

В ближайшие три дня в Омской области будут идти дожди

При этом сохранится по-летнему жаркая погода
Анна МИКУЛА
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Омичи получат небольшую передышку от засушливой погоды, которая установилась в регионе.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня – с 17 по 19 июля включительно – в Омской области пройдут дожди с грозами. В отдельных районах возможен град.

Но на температуре воздуха это никак не отразится. По данным открытых интернет-источников, в Омске и области сохранится по-летнему жаркая погода. Ночью столбик термометра не опустится ниже отметки в +13...+16... градусов, а днем воздух и вовсе прогреется до +30 градусов.

На выходные в регион вернется ясная и сухая погода, жара при этом сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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