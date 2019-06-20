Омичка, муж которой пожаловался Путину на мусорную реформу: "Сейчас свалка больше в три раза, чем на видео"

Сегодня проходит прямая линия Владимира Путина. На нее из Омска дозвонился 40-летний Роман Дмитриев. Мужчина пожаловался на тарифы на вывоз мусора.

Напомним, 1 апреля в Прииртышье началась так называемая мусорная реформа. Вывозит отходы на полигоны единый региональный оператор ООО "Магнит", а жители оплачивают услугу по новому тарифу - по 133 рубля с человека. Впрочем, то тут, то там омичи замечают свалки, которые с улиц не увозят. Именно на это и пожаловался президенту Роман Дмитриев, который живет в частном доме в Старом Кировске:

- До мусорной реформы за март месяц мы платили 90 рублей 27 копеек в месяц. Нам привозили один раз в месяц 20 числа на улицу большой бак, куда все жители сносили свой мусор, который накапливали у себя во дворах. После начала мусорной реформы ситуация не изменилась никаким образом, а в квитанциях все по-другому. За апрель нам пришел счет уже 133 рубля, а буквально вчера пришла квитанция уже на 266 рублей. Почему у нас реформа на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нет?

В видеообращении мужчина показал и свалку, которую неделями не вывозят - крупногабаритный мусор лежит прямо на обочине улицы Семиреченская, неподалеку от пересечения с 5-й Кировской. Ольга Дмитриева, его жена, рассказала "Комсомолке":

- Сейчас свалка больше в три раза, чем на видео!

"Комсомольская правда" попыталась дозвониться до министра природных ресурсов Омской области Ильи Лобова, но трубку он брать не стал. В ООО "Магнит" пообещали прокомментировать жалобу омича в ближайшее время.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Омская область не готова к мусорной реформе"

Председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр ЛИХАЧЕВ:

- Ситуация простая для меня: Омская область не готова к мусорной реформе. Власти не выполнили три основных пункта. Нет территориальной схемы учета мусорных площадок. Ее за три года обязано было разработать региональное правительство, чтобы регоператор ООО "Магнит" понимал, куда им надо ехать и забирать отходы. Почему-то в Новосибирске и на Ямале этот же регоператор работает отлично и получает положительные отзывы, а у нас они столкнулись с такими проблемами. Территориальную схему нужно было разрабатывать вместе с УК. Сейчас ООО "Магнит" сам занимается составлением этой схемы. Ее опубликуют на сайте, чтобы омичи могли проверить ее корректность и внести в нее коррективы. Пока мы это не сделаем, мусорную проблему мы не решим.

Второе: это проблемы в договоре с регоператором, к которому у омичей возникло очень много вопросов. В нем все было явно не в пользу жителей, поэтому люди и понесли заявления в прокуратуру об отказе заключать договор на этих условиях. Около 10 тысяч заявлений принесли. Сейчас я как общественный советник губернатора по вопросам ЖКХ как раз занимаюсь устранением нарушений в этом договоре. Скоро юристы ООО "Магнит" получат мои замечания и уже будут думать, соглашаться с ними или нет.

Третье: отмечу, что самая сложная ситуация с реформой в частном секторе и на селе. Люди жалуются, что мусорные площадки у них на местах просто не готовы. Вбивают кол и местные чиновники говорят: "Отходы сваливайте сюда". А все из-за того, что у нас в регионе попросту не принят порядок накопления твердых коммунальных отходов. По-русски - не закреплено в нормативных актах, какими должны быть санитарные площадки.

Есть и другой момент. Норматив размещения санитарных площадок на селе и в частном секторе от 20 до 100 метров. Естественно, многие не хотят, чтобы мусорки ставили им прямо под окнам.