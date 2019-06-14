«Это изначально абсурдное дело»: Омича, которого судили за шуточный ролик со свастикой, признали невиновным

Сегодня, 14 июня, закончился суд над Ильей Фришманом. Молодого человека, обвиненного в пропаганде экстремизма, полностью оправдали.

Напомним, в 2009 году омич разместил на своей странице в соцсети ролик из «Большой разницы». Видео про Штирлица тогда показалось ему остроумным. Но его чувства юмора не разделили правоохранители. Спустя годы к Илье пришел сотрудник из отдела по борьбе с терроризмом и сообщил, что его обвиняют в размещении свастики. Через день Илью судили, признали виновным и оштрафовали на тысячу рублей. Илья возмутился – его родные во времена войны погибли в концлагере – и решил обжаловать это решение. Его поддержал и прокурор Павел Попов. Он пояснил в протесте, что у Ильи не было цели пропагандировать и создавать фашистские организации на территории России.

– Запрет на показ фильмов с использованием нацистской военной формы без учета исторических событий может привести к запрету показа всех документальных (в том числе военной кинохроники), художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941–1945 года, – написал он в протесте.

Апелляцию Ильи Фришмана рассматривали в Омской областном суде. Чтобы принять решение, потребовалось целых три заседания, которые проходили с перерывам в полмесяца.

– Это было изначально абсурдное дело. На суде сотрудник центра «Э» обращался не к каким-то нормам закона, а ориентировался исключительно на свое личное мнение. Он не смог объяснить, почему свастика на немецком костюме в ролике – это экстремизм. Заявил, что просто он так считает. А, когда к процессу привлекли настоящего научного сотрудника, все и вовсе превратилось в маразм. Зафкафедрой филфака ОмГУ практически докторскую диссертацию защитила, – шутит Илья. – Она представила экспертизу на 10 страницах, в перечне использованной литературы – 10 источников. В итоге она пришла к выводу, что видео не содержит ничего противозаконного, и меня оправдали.

– Что после этого чувствуете? Ваша жизнь изменилась, после того, как вы невольно прославились на весь город?

– Да нет. Ощущения примерно такие: вот вы знаете, что дважды два – четыре, и вам это кто-то подтвердил. Я изначально понимал, что невиновен. Но для меня было важно добиться оправдательного приговора из-за истории моей семьи. Кроме того, это, по-моему, первый случай в Омске, когда по статье 40.5 человека признали невиновным. Раньше такого прецедента просто не было.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба прокуратуры Омской области:

– Омский областной суд согласился с нашим протестом. Наказание отменили, дело в отношении 31-летнего омича Ильи Фришмана прекращено.

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