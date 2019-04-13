2019-04-13T08:46:47+03:00
Общество

«Да у меня бабушка умерла при холокосте!»: Омича обвинили в экстремизме за репост передачи «Большая разница»

Речь идет о ролике, которым мужчина поделился на своей странице в соцсети еще в 2010 году
Анна МИКУЛА
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Илья Фришман удивился иску, но обжаловать его не будет.Илья Фришман удивился иску, но обжаловать его не будет.Фото: vk.com
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Молодой омский дизайнер Илья Фришман даже не сразу поверил, что происходящее с ним - не запоздалый первоапрельский розыгрыш от друзей. Дело в том, что 10 апреля ему позвонили из отдела «Э» и настоятельно потребовали явиться на допрос. После отказа прийти в участок добровольно, суровый сотрудник в гражданском нагрянул к омичу домой сам.

Илью, кстати, еврея по национальности, обвинили в... «пропаганде нацистской символики». Как выяснилось, на него пожаловался особо бдительный гражданин, который не поленился и долистал ленту Ильи на странице в соцсети «ВКонтакте» аж до 2010 года. Там он обнаружил оскорбивший его юмористический ролик, созданный ведущим федеральным телеканалом. Высмеиваевые в нем персонажи демонстрируют нечто похожее на свастику.

- Я, если честно, смеюсь до сих пор, - рассказал «Комсомолке» Илья Фришман, который сумел по достоинству оценить абсурдность происходящего. - У меня по материнской линии прадед - герой войны. По отцовской - прадедушка Беним Фришман умер в Польше, в Лодзинском гетто, прабабушка Бейля Фришман скончалась в душегубке лагеря Хельмно в 100 км от Лодзи.

При этом к авторам ролика и к руководству телеканала, выпустившему его в эфир у Первомайского районного суда города Омска, где рассматривали это дело, судя по всему, вопросов нет. А вот Илью Фришмана, сделавшего репост этого видео, оштрафовали на тысячу рублей. Тратить время на то, чтобы обжаловать вердикт молодой омич не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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