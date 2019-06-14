Результаты ЕГЭ в Омске: 11 стобалльных работ по химии и пять - по литературе

В Омской области у большинства выпускников школ закончилось волнительное время ЕГЭ. Сейчас 11-классники ждут результаты экзаменов. И в региональном министерстве образования рассказали, что не обходится без приятных сюрпризов. Например, впервые 11 омских детей получили максимальный результат по химии. Отличились ученики следующих школ: по два выпускника гимназии № 139 и центра развития одаренности №117, дети из гимназий №12 и 159, лицея № 64, школ № 32, 109 и один выпускник из Русско-Полянской школы № 2.

Всего в этом году выбрали химию для сдачи 845 ребят. Как отметили в минобре, по сравнению с прошлым годом выросло число тех, кто набрал по этому предмету более 80 баллов. Такой результат показал почти каждый десятый школьник, сдававший химию.

А вот писать ЕГЭ по истории в этом году выбрали 1 491 человек. Только один из них - выпускник школы № 162 - получил по предмету сто баллов.

- Количество высокобалльников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 15 %, при этом тех, кто не сдал предмет, стало меньше в сравнении с 2018 годом также на 15 %, - рассказали в пресс-службе регионального министерства.

По предварительным итогам, профильную математику сдавали 4 902 школьника. Высший балл получили двое выпускников - ребята из гимназии № 19 и лицея № 64. По данным чиновников, в три раза выросло количество высокобалльных результатов (до 8,9 % от всего количества работ), подрос и средний балл по предмету.

Напомним, в этом году пять выпускников (всего сдавало 543 человека. - Прим. Авт.) сдали экзамен по литературе на максимальные сто баллов. Трое из них учатся в центре развития одаренности № 117, один – в лицее «БиТ», еще один – в Евгащинской школе Большереченского района. Еще 187 школьников выбрали для сдачи географию. Из проверенных работ только одна оказалась стобалльной. Высший результат получил ученик гимназии № 146.

В ближайшее время будут обнародованы результаты ЕГЭ по русскому языку. Те, у кого окажется «завален» один из обязательных предметов, получат возможность пересдать его в резервные сроки с 17 июня по 1 июля. Результаты по всем сданным в основные сроки предметам обещают огласить до выпускного вечера. В этом году он пройдет у одиннадцатиклассников 24 июня.