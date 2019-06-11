Стали известны первые результаты ЕГЭ омских школьников

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-11T14:34:43+03:00

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В областном министерстве образования сообщили о том, что стали известны первые результаты ЕГЭ, которые сдали омские школьники.

В этом году пять выпускников сдали экзамен по литературе на максимальные сто баллов. Трое из них учатся в центре развития одаренности № 117, один – в лицее «БиТ», еще один – в Евгащинской школе Большереченского района. Всего литературу сдавали 543 ученика.

Ещё 187 школьников выбрали для сдачи географию. Из проверенных работ только одна оказалась стобалльной. Высший результат получил ученик гимназии № 146.

Базовую математику в этом году написали почти 4 тысячи школьников.

- Результаты ЕГЭ по математике остались на уровне прошлогодних, - прокомментировали в пресс-службе минобра. - Практически в два раза стало больше высокобалльных работ (выше 80 баллов) по литературе по сравнению с прошлым годом, при этом более чем в два раза снизилось количество не сдавших этот предмет. Количество выпускников, не справившихся с заданиями ЕГЭ по географии, также снизилось по сравнению с 2018 годом – на 20 %. Средние баллы по обоим предметам подросли.

ИСТОЧНИК KP.RU