2019-06-10T13:36:55+03:00
Происшествия

Омичка, преследующая бывшего преподавателя: "Даже из СМИ я так и не поняла, в чем же меня обвиняют"

Девушка в открытом письме заявила, что отправила визави меньше 3 тысяч сообщений
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: "Инстаграм" героини материалаФото: "Инстаграм" героини материала
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30-летняя омичка Анастасия Миллер выступила в социальной сети с обращением, в котором в качестве адресата указала генерального прокурора Юрия Чайку и председателя СКР Александра Бастрыкина. Девушка попросила их разобраться в уголовном деле, которое возбудили в отношении нее.

Напомним, ранее она сообщила о конфликте с бывшим преподавателем по гражданскому праву Евгением Соломатиным. Якобы он пожаловался, что она его сексуально преследует, хотя общение инициировал сам. Девушка заявила, будто ее пытаются отправить в психдиспансер.

Следователь Павел Василенко, который ведет уголовное дело, сообщил "Комсомольской правде" в Омске": Анастасию Миллер обвиняют в "Нарушении тайны личной жизни". По данным силовиков, девушка отправляла Соломатину каждый день по 20 СМС и по 30-40 электронных писем. В общей сложности следователи насчитали порядка 3 000 сообщений.

В новом обращении Анастасия обвинила следствие в разглашении личной информации о ней и клевете:

- Следователь Василенко указывает, что у него в распоряжении есть 3 000 моих сообщений – хотя, по статистике почтового ящика, их намного меньше.

Мало того, героиня новостных лент уверена, что против нее идет некая информационная война.

- Обычно следователи дают такие комментарии – с четким описанием, в чем конкретно обвиняют человека. А я даже из средств массовой информации так и не поняла, в чем же меня обвиняют, какие мои конкретные действия свидетельствуют о том, что я действительно нарушила неприкосновенность частной жизни «потерпевшего».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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