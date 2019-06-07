Омская ню-модель пообещала отдать гонорары детским домам

21-летняя омичка Майя Шахназарова, которая снимается в качестве ню-модели, предложила "раздеться для благотворительности". Она заявила, что готова передавать свои гонорары, полученные за съемки, детским домам и больницам. Девушка на своей страничке в «Инстаграме» попросила коллег, фотографов, стилистов и визажистов поддержать ее и последовать примеру.

- Я хочу предложить направить наши силы во благо детям и помочь вырастить здоровое общество! Ведь кто, как не мы, тонко чувствуем общественную катастрофу, которая происходит, а именно беспризорные дети, которым нужна наша поддержка. Они наше светлое будущее, надо помочь им в становлении на правильный путь, - пишет Майя на своей страничке.

По мнению модели, портреты будут продаваться всем желающим, выставляться на выставке, а выручка будет направлена на благотворительность.

- Я хочу взять в оборот несколько спортивных детских учреждений, детские дома и больницы. Вместе мы придумаем и сделаем невозможное! - говорит девушка. - Наше искусство должно нести не просто эстетическое наслаждение, но и добро.

Отметим, ранее Майя Шахназарова уже попадала в новостные ленты, когда летом прошлого года использовала светофор в центре города в качестве пилона. Недавно омичка участвовала в конкурсе глянцевого журнала Miss Maxim 2019. В запасе у нее также есть титул 2-я вице-мисс "Хрустальная корона Сибири-2017".

ave_bonnibel Ну что, понеслась? Пошли первые кадры из Москвы и список открывает талантливый фотограф @ph.naf

Акция модели поддержки пока не нашла. Многих омичей больше интересует нравственная сторона идеи.

- Уместно ли щеголять голым телом ради детишек? - спрашивают жители города в комментариях.

ПОДРОБНОСТИ

Пожарные, снявшиеся для благотворительности: Календарь заказали даже в Швейцарии

По словам Виталия, средний портрет их поклонницы – женщина 30-40 лет. Из всех, кто захотел приобрести необычный календарь, лишь около 10 – парни. Есть среди откликнувшихся и довольно экстраординарные персоны.

- Одна женщина написала: «Привези мне календарь и потуши меня», - смеется омич. – Был и гей. Он посвятил нам стихи. Что-то вроде «Ты пожарный и едешь на машине…» (Далее...)