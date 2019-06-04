Как омичам добиться перерасчета, если мусор во дворе не убирают

Все больше жалоб на работу регионального оператора поступает от омичей. Во многих дворах мусор вывозят один раз в 3-4 дня. За это время контейнеры у домов переполняются. Ранее «Комсомолка» уже рассказывала, как жители могут попытаться отказаться от заключения договора с ООО «Магнит», чтобы не платить 130 рублей с человека. Омичи уже понесли эти заявления в прокуратуру и регоператору. В этом материале мы подробно расскажем, как правильно составить акт о невывозе мусора и добиться перерасчета.

- Убирать отходы вообще-то положено ежедневно. Причем это касается и обычных отходов, и крупногабаритного мусора – то есть, должны приходить две разных машины (мусоровоз и грузовик), – объясняет тонкости председатель регионального Общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. – Они должны приехать и вывезти каждые сутки - хоть треть контейнера и один диван – транспортные расходы в тариф считали по километрам.

Составлять Акт по логике возможно после 16 часов, если до этого времени не приехали обе машины или одна из них. Рекомендуется делать это в следующей последовательности:

1. Звоним в ООО «Магнит» только по телефонам, которые на сайте: 35-25-25 или 8-800-250-7499 (чтобы осталось на записи, что звонили).

Скорее всего, вас пошлют в «Экос», а оттуда к субподрядчику. Не ведитесь - вы платите «Магниту» – а с кем они там заключили договор - их личные проблемы. Если вообще не ответят - лучше продублировать в интернете по адресу info@magnit-tko.ru. Чтобы регоператор потом не сказал, что вы не обращались.

2. Во время звонка нужно четко соблюсти требования пункта 106 Правил № 354 – иначе потом ничего не докажете: «Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано потребителем в письменной форме или устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации аварийно-диспетчерской службой. Сотрудник диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем сообщение потребителя (фамилию, имя и отчество), номер, за которым зарегистрировано сообщение потребителя, и время его регистрации». То есть вы сообщаете все свои данные по жалобе, а регоператор должен присвоить ей номер.

3. По правилам предоставления коммунальных услуг ООО «Магнит» будет обязан отреагировать на жалобу и начать ее проверять в течение двух часов. Не соглашайтесь на большее количество часов. В реальной жизни, как считает эксперт Лихачев, никуда сотрудники регоператора не поедут, так как просто нет такого числа работников. Тогда идете сами и фиксируете в акте нарушения с помощью фото или видеокамеры (обязательно в бумаге укажите ее марку). Подробно указываете дату, время, адрес и свои данные. Прилагаете к акту фото. По закону потребитель имеет право составить его, если исполнитель коммунальной услуги не явился на проверку в оговоренные правилами сроки. В таком случае акт подписывается не менее чем двумя потребителями и председателем совета дома, в котором нет товарищества или кооператива, председателем товарищества или кооператива, если оно есть на многоэтажке. Хороший совет: чтобы вопросов не было, лучше еще получить подпись руководителя УК или председателя КТОСа.

4. Акт составляем как минимум в трех подлинных (с синими подписями и печатями) экземплярах: заявителю, в «Магнит» и в областную прокуратуру. Еще два экземпляра делаем тоже подлинные или множим на ксероксе: для губернатора Омской области и заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Гордеева, отвечающего за мусорную реформу по стране.

5. - Акты в свободной форме с учетом советов нужно составлять отдельно на каждые сутки, кроме частного сектора и сельских населенных пунктов, где вообще не возят, - рекомендует Александр Лихачев. – Там можно составить акт на несколько дней или на весь месяц. Срок будет идти с первого звонка. Отправлять можно несколько актов сразу, но обязательно в текущем месяце. В один акт можно включать несколько домов. В этом случае перерасчет собственникам должны произвести в размере примерно 1/30 размера месячной платы за каждый день невывоза мусора.

КСТАТИ

Куда направлять документ?

- Губернатор Омской области А.Л. Бурков – 644099, г. Омск, ул. Красный путь, 1;

- прокурор Омской области А.П. Спиридонов – 644099. г. Омск, ул. Ленина, 1;

- ООО «Магнит» - 644024 г. Омск, ул. Ильинская, 4, оф. 21;

- Правительство РФ – 103274, г. Москва, Краснопресненская наб., 2.