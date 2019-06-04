«Это был безупречный человек»: В Омске попрощались с бывшим генпрокурором России Алексеем Казанником

«ТАКИЕ ЛЮДИ ТВОРЯТ ИСТОРИЮ»

Утром 4 июня возле участка улицы перед 7-м корпусом ОмГУ пришлось дежурить госавтоинспекторам. Небольшой переулок перед вузом оказался под завязку забит машинами. Омичи и люди из других городов приехали проститься со своим наставником, долгие годы проработавшем в этом здании на юридическом факультете.

Напомним, Алексей Казанник скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни.

В биографии Алексея Ивановича было столько ярких моментов, что хватило бы на несколько жизней. Вспоминали собравшиеся и переломный для страны момент, когда Казанник, будучи избранным в Совет народных депутатов, добровольно уступил свое место Борису Ельцину – потому что считал это правильным. И про то, как, став в 1993 году генеральным прокурором страны, не пошел на сделку с совестью во время следствия после разгона Верховного совета. Он предпочел подать в отставку и вернуться в свою квартиру в омской хрущевке, но поступил так, как считал единственно возможным – амнистировал участников тех событий.

Юрий Гулягин.Фото: Анна МИКУЛА

Вероятно, из-за того, что он был безупречно порядочным человеком, такое число людей скорбит вместе с семьей Алексея Ивановича о его кончине. Отдать последнюю дань памяти Казаннику пришли и чиновники, и простые омичи. Те, кто не смог приехать лично, передавали слова соболезнования. Например, зачитали такое послание от преподавателей юрфака из Иркутского университета, который Казанник окончил. На похороны Алексея Ивановича из Москвы прилетел и заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин.

– С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Алексея Ивановича Казанника, – зачитал Гулягин слова генпрокурора РФ Юрия Чайки. – Его жизненный путь является ярким примером бескомпромиссного служения закону и справедливости. Неоценимый вклад внесен Алексеем Ивановичем в укрепление российской государственности, развитие юридической науки и подготовку высококвалифицированных правоведов. Всей душой разделяю боль невосполнимой утраты и прошу принять самые искренние соболезнования.

На прощании присутствовал председатель областного ЗакСобрания Владимир Варнавский, долгие годы знавший Алексея Казанника. Также проводить легендарного омича в последний путь в ОмГУ пришли многочисленные представители региональных прокуратуры, следственного комитета, облправительства и мэрии.

– Сегодня мы провожаем человека, чье имя навсегда останется не только в истории Омской области, но и всей России, – отметил первый заместитель председателя облправительства Валерий Бойко. – Такие люди творят историю. С Алексеем Ивановичем уходит целая эпоха. Каким бы делом на протяжении своей жизни он не занимался, его всегда отличал особый подход – это беззаветная преданность государству, честность и служение закону и народу. Государственный подход и обостренное чувство справедливости – этим всегда отличался Алексей Иванович. Светлая память о нем останется в его многочисленных учениках.

Прощание с Алексеем Ивановичем Казанником.

Прощание с Алексеем Ивановичем Казанником.Фото: Анна МИКУЛА

«ОН ПРЕДПОЧЕЛ УЙТИ В ОТСТАВКУ, НО НЕ ПОСТУПИЛСЯ ПРИНЦИПАМИ»

Доктор юридических наук Сергей Бабурин в этот день отменил все планы и прилетел в Омск, чтобы проститься со своим коллегой. Кроме того, он передал слова соболезнования семье Алексея Казанника от председателя Госдумы первого созыва Ивана Рыбкина.

– Мы работали с ним на юридическом факультете ОмГУ на соседних кафедрах. Он всегда для нас был и останется примером нравственной чистоты. Алексей Иванович Казанник стал во многом символом надежд на перемены, мечты нашего народа о демократии и законности, – говорит Бабурин. – Многие присутствующие здесь помнят те времена, когда он был нашим преподавателем. Он учил нас быть честными, бороться против конъюнктуры. Не приспосабливаться, а проверять убеждения своей жизнью. Мы единодушно выбрали его в Совет народных депутатов. Весь университет предложил его кандидатуру. Потом, будучи избранным, во имя лучшего дела и перемен в стране, он уступил свое место Ельцину. Еще один урок, который нам дал Алексей Иванович – это урок настоящего генерального прокурора. Когда после разгрома Верховного совета он руководил следствием и сделал все, чтобы оно было проведено честно, несмотря ни на какие указания и давление. Когда Госдума приняла постановление об амнистии, он его выполнил, несмотря на требования тогдашнего Кремля этого не делать. Он предпочел уйти в отставку и уехать в Омск, но не поступился своими принципами.

Сергей Бабурин.Фото: Анна МИКУЛА

Прощание с Алексеем Ивановичем Казанником.Фото: Анна МИКУЛА

Валерий Бойко.Фото: Анна МИКУЛА

«МНОГИЕ ДУМАЛИ КАК ОН, НО ВСЕ ПРОМОЛЧАЛИ, А КАЗАННИК – НЕТ»

О невероятной силе духа Алексея Ивановича Казанника вспоминает и его бывший коллега по ОмГУ, омский предприниматель Геннадий Фридман. В 1989 году Геннадий Шмерельевич координировал избирательную кампанию Алексея Казанника, баллотировавшегося в народные депутаты СССР.

– Алексей Иванович – это человек с обнаженным нервом, который абсолютно чувствовал несправедливость, – убежден Геннадий Фридман. – После ввода войск в Афганистан он немедленно прочитал пару публичных лекций. А потом его немедленно притащили на расширенный партком, который должен был принять решение о невозможности использования Казанника на преподавательской работе. По счастью, его состав почти 100-процентно сменился как раз накануне. Люди были новые люди, и Алексея Ивановича оставили. Правда, конечно, публичные лекции ему запретили. Думали-то мы многие так же, как он, но вот мы-то промолчали, а он нет. Это был человек безупречный. Если в России хоть изредка будут появляться такие люди, надежда есть.

Председатель Омского областного суда Владимир Ярковой вспоминает о Казаннике, как об интеллигентном и удивительно простом человеке. Например, уже работая генпрокурором России, Алексей Иванович мог выйти на улицу с лопатой и почистить снег во дворе дома, где была его служебная квартира

– В случае с Алексеем Ивановичем, по счастью, не приходится придумывать что-то и говорить, что в таких случаях положено. Мои сокурсники будут помнить его как великого человека, - говорит Владимир Ярковой. – Мы с ним знакомы более 40 лет. Казанник оставил след как генпрокурор, но главное - его преподавательская деятельность. С этой своей задачей он справился исключительно. На его лекциях никто не отвлекался, их не пропускали, потому что они всегда были очень интересными. С такими великими, как Алексей Иванович, людьми прощаться очень тяжело…

Геннадий Фридман.Фото: Анна МИКУЛА

Алексей Якуб.Фото: Анна МИКУЛА

Ректор ОмГУ Алексей Якуб также считает, что главной миссией, с которой Алексей Казанник блестяще справился, была преподавательская деятельность.

– Я вижу здесь очень много учеников Алексея Ивановича. Его знали все факультеты нашего университета, где он работал там с 1975 года, – рассказал Алексей Якуб. – Уходит старая гвардия, и это очень печально. Я хочу верить, что вот этот светлый дух – его стремление, чтобы все было честно, в вузе сохранится.

Люди еще долго несли цветы и венки. Из-за сравнительно небольшого размера зала, где проходило прощание, им пришлось выстроиться в очередь, чтобы не мешать друг другу. Похоронили Алексея Ивановича Казанника на Старо-Северном мемориальном кладбище в Омске.

Прощание с Алексеем Ивановичем Казанником.Фото: Анна МИКУЛА

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