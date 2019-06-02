В Омске умер бывший генпрокурор России Казанник

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-02T12:52:08+03:00

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Сегодня, 2 июня, не стало Алексея Казанника. Бывший генпрокурор России, заслуженный профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского скончался на 78 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает сайт «ВОмске» со ссылкой на завкафедрой государственного и муниципального права юрфака ОмГУ Александра Костюкова.

– Я его ученик, и каждый год обучения в вузе слушал его курсы по конституционному, экологическому, земельному праву. Человек большой души, которому я невероятно благодарен. Учитель с большой буквы. Никогда не прерывал связь с кафедрой, даже когда занимал высокие посты. Любимый наш человек, - говорит Костюков.

Алексей Казанник родился 26 июля 1941 года в селе Перепись Городнянского района Черниговской области. В Омск он переехал в 1975 году, когда стал преподавать на юрфаке ОмГУ. До 1991 года был доцентом кафедры трудового, экологического и сельскохозяйственного права. В 1989 году Казанник был избран народным депутатом СССР, работал в Комитете Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, Межрегиональной депутатской группе и группе «За радикальную военную реформу».

После непопадания Бориса Ельцина в Верховный совет именно Алексей Казанник уступил ему свое место в парламенте и вернулся к преподавательской деятельности, возглавив кафедру государственного права, управления и советского строительства юрфака ОмГУ. Ельцин отблагодарил Казанника, когда стал президентом России. Он включил его в состав президентского совета. Алексей Казанник участвовал в разработке Конституции России. После попытки переворота в октябре 1993 года омич стал генеральным прокурором Российской Федерации. Но уже в 1994-м Алексей Казанник подал в отставку, отказавшись блокировать объявленную Госдумой амнистию участников событий августа 1991 и октября 1993 года.

Казанник вернулся в Омск. Он пытался избраться в Госдуму от Партии самоуправления трудящихся, но она не преодолела 5-процентный барьер. В марте 1996 года Казанник стал вице-губернатором в администрации Леонида Полежаева. Он возглавил комитет по делам национальной политики, религии и общественных объединений. Был автором идеи создания Азовского немецкого национального района. Добровольно ушел в отставку в сентябре 2003 года, после чего сосредоточился на работе в ОмГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU