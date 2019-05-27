Самый бедный руководитель мэрии Омска с доходом больше 1 миллиона: Не делал крупных покупок - все уходит на жизнь

Руководители омской мэрии отчитались о доходах за 2018 год. Судя по декларациям чиновников, с финансами у них все в порядке. Например, у директора департамента жилищной Светланы Шенфельд (она же, кстати, стала самой богатой в мэрии) и директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина по три квартиры. Все в порядке у работников администрации с имуществом и автопарком. Управляющий делами администрации Олег Заремба, оказался, заядлым любителем катеров и лодок. Мы насчитали сразу 4 судна в собственности чиновника.

«Комсомолка» решила обсудить декларации с самими сотрудниками мэрии. И мы дозвонились обладателю самого скромного дохода среди руководителей администрации – главе департамента транспорта Александру Вялкову. Обязанность отчитываться о доходах он воспринимает по-военному.

- Не раздражают ли наши декларации жителей? Нужна ли эта отчетность? – удивленно переспросил меня Александр Леонидович. – Не знаю, я законы не обсуждаю. Надо, значит, надо. Об этом я не задумываюсь. Тем более процедура несложная.

- Вашу декларацию и доходы сейчас может посмотреть каждый. Не испытываете дискомфорт из-за того, что кто-то условно роется у вас в кармане?

- Да нет, важно, чтобы все было указано в ней правильно. А то одно издание уже написало, что Вялков получает больше 120 тысяч в месяц, но при этом заработал за год 1,1 миллиона. Или пишут, что я езжу на дорогой престижной иномарке. Но моему «Ниссану Кашкай» 10 лет. Его таким никак не назовешь.

- Когда вы перешли из муниципального транспортного предприятия, потеряли в деньгах?

- Незначительно, но потерял. Я решил попробовать себя на новом руководящем месте и не стал отказываться от предложения.

- У вашей жены доход за год 1 500 рублей. Что это?

- Она сейчас в декрете. Моему младшему ребенку меньше трех лет. Это детское пособие за год.

- Чиновники часто говорят, что публиковать доходу нужно – это прозрачность и снимает вопросы у населения. Назовете свою зарплату?

- Оклад у меня 56 тысяч в месяц плюс премии. Но их дают не каждый месяц. Не могу сказать, сколько получается ежемесячно.

- Но меньше 120 тысяч?

- Да. Надо понимать еще, что в мой доход за 2018 год вошла компенсация за не использованный отпуск на работе в пассажирском предприятии.

- Вспомните самую дорогу покупку в том году…

- Да вроде ничего такого не было. А, машину починил на 40 тысяч. Сцепление меня.

Дозвониться до других чиновников нам не удалось. Светлана Шенфельд переходила с одного совещания на другое. Олег Заремба, владеющий целым парком лодок, на звонки «Комсомолки» не отвечал.