Самый богатый чиновник мэрии Омска за год заработала больше 5 миллионов

Вслед за главой города о доходах отчитались и ее подчиненные в администрации. Сама Оксана Фадина, напомним, за 2018 год заработала 3,6 млн. рублей. Самым богатым чиновником мэрии стала директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд. Она задекларировала 5,3 млн. рублей. У нее в собственности сразу три квартиры метражом 43, 55 и 71 квадрат.

У главного по закупкам и контрактам Николая Бушуева около 2 млн в декларации. У него полный набор собственности - автомобиль Mazda Bongo Friendee, квартира 38 квадратов, доля участка в 1000 квадратов.

Ответственный за всю омскую культуру Владимир Шалак за год работы в мэрии заработал около 1,5 млн рублей. В собственности директора департамента квартира площадью 140 квадратов, которая, как "Комсомолке" рассказывал сам чиновник находится на улице Жукова. И машина Toyota Highlander.

Доход директора департамента транспорта в прошлом году составил 1,4 млн. Александр Вялков также владеет участком в 1000 квадратов, квартирой 54 метра и ездит на Nissan Qashqai.

Примерно столько же и у директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Алексея Фадина. В его собственности квартира 73 квадрата и скромная иномарка Volkswagen Polo.

Чуть меньше заработала директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова. У нее доход за прошлый год составил 1,3 млн. У чиновницы есть доля в квартире скромной площадью 43 квадрата.

Столько же заработала и директор городской экономической политики Ольга Парфенова. Зато у нее две квартиры - на 43 и 59 квадрата.

Глава департамента информационной политики Олеся Потапова в своей декларации указала доход в 1,1 млн рублей. На пару с мужем у нее две квартиры, купленные в ипотеку. У семьи также есть машина - бюджетный ВАЗ 21053.

ВОПРОС РЕБРОМ

Сколько зарабатывают замы Фадиной?

Евгений ФОМИН - 2,5 млн.

Андрей ПОДГОРБУНСКИХ - 2,4 млн

Богдан МАСАН - 2,1 млн.

Олег ЗАРЕМБА - 2 млн.

Елена ШИПИЛОВА - 2 млн.

Глава департамента культуры Владимир Шалак указал в своей декларации 1,5 млн рублей дохода, квартиру площадью 140 квадратов и авто Toyota Highlander.