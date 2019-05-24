Стали известны доходы мэра Омска Оксаны Фадиной

Чиновники омской администрации отчитались о доходах за прошлый год. Согласно декларации глава города Оксана Фадина заработала на 400 тысяч больше. Это вполне объяснимо. В должность мэра она вступила в ноябре 2017 года, поэтому большая часть ее доходов за этот период – зарплата регионального министра экономики.

В 2018 Фадина заработала уже 3,6 млн рублей. А вот собственной машины у нее так и не появилось, несмотря на то, что чиновница упоминала: любит сидеть за рулем сама. Как и в прошлый раз, Оксана Николаевна указала, что владеет земельным участком в 4,5 сотки и домом площадью 145 квадратных метров. Кроме того, пользовании мэра находится участок в 6 соток и дом площадью 205 квадратных метров.

Для сравнения ее предшественник Вячеслав Двораковский за 2016 год задекларировал чуть меньше 5,8 млн рублей – это не только зарплата, но и пенсия.

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Как и ожидалось, самым богатым по итогам 2014 года стал градоначальник Вячеслав Двораковский. Он увеличил свой доход почти на 1,7 млн и всего заработал – 5,8 млн. Список имущества у мэра тот же – дорогой внедорожник «Ниссан Патруль», вездеход и снегоход. А также 3 земельных участка, жилой дом на 284 квадрата и домик на 40 метров. (Далее...)