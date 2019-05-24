Министр экологии Лобов: За год Омск производит 58 млн кубов мусора, отвозить его пока некуда

Региональный министр экологии собрал, наверное, первую большую со времени вступления в должность пресс-конференцию. Поводов за последнее время хоть отбавляй – начиная с мусорной реформы, которая запущена с 1 апреля и пока дает сбои, и заканчивая недавним пожаром на Кировском полигоне. Вопросов у журналистов накопилось много, но модератор сразу ограничила временные рамки 30 минутами. Выяснилось, что Илья Лобов крайне занят. Тем не менее коллеги уложились и в этот отрезок.

«Комсомолка» резюмирует все сказанное в нашей рубрике «Пять наивных вопросов чиновнику».

– Как изменилась экологическая обстановка в регионе?

– Омск промышленный город. Особенно резко увеличилось количество отходов с 2017 года. Сейчас в год город производит 58 млн кубометров мусора. Несмотря на то, что 98% из них неопасны, складировать их негде. Земли, куда их свозят на данный момент, не соответствуют экологическим стандартам. В городе отсутствует соответствующая инфраструктура. А вот выбросы загрязняющих веществ в воздух сократились с 236 в 2011 году до 193 тысяч тонн в 2017. Максимальное загрязнение воздуха наблюдалось в нулевые годы. В ближайшее время будут реализовываться три программы: «Чистый воздух», «Комплексное обращение с ТКО» и «Чистая страна». Последний подразумевает ликвидацию накопленного вреда на семи свалках Омска, Тюкалинска и Тары.

– Мусор из частного сектора во многих местах не вывозят по три недели. Почему так происходит?

– Это сложнейшая реформа, которая проводится на территории РФ. Мы в передовиках и даже не переформатируем, а создаем новую отрасль. Это влечет за собой изменение правил для всех участников рынка, в том числе потребителей. Очень не хотелось бы, чтобы они пострадали. Но изменения – процесс всегда сложный. В первую очередь они коснулись частного сектора, потому что там не было предусмотрено контейнерного парка. Когда там появятся баки, график вывоза, конкретные ответственные лица и четкое разделение ответственности между регоператором и муниципальным образованием, тогда можно будет ввести надзор.

– Как могли выбрать регоператором «Магнит», если у него не было лицензии?

– Есть правила проведения конкурса. По ним регоператору не требуется лицензии на обработку ТКО на территории Омской области. С другой стороны, перечень других документов, которые должны быть, большой. Это разрешения на перевозку, захоронение и обработку отходов. Все необходимые лицензии для участия в конкурсе были предоставлены и приложены к конкурсной документации. Лицензию на обработку отходов получают уже в период создания объекта обработки. Омская область вообще одна из 10 регионов, которые создают их. Я понимаю, что это не оправдание, когда объект стоит и ничего не обрабатывает. Но в этой ситуации разбирались Росприроднадзор, прокуратура и ФАС. Они не нашли нарушений.

– Плата за вывоз мусора выросла почти втрое. А, по сути, ничего не изменилось - те же отходы вывозят на тех же машинах. За что переплачивают жители?

– Мы создаем новую отрасль, которая в большей степени находилась в тени. На сегодня система транспортных перевозок выведена из тени, уплачиваются все налоги. При этом инфраструктура не создана в один момент 1 апреля, а создается. Это требует времени, подготовки, создания проекта. Это все закладывается в тариф на обработку, который в итоге будет отнесен к обрабатываемому мусору. Сейчас происходит накопление отходов. Но это уже не те площадки, которые были до 2019 года. Это абсолютно новые объекты. Они имеют основание, которое отделяет отходы от земли (это помогает избежать загрязнения окружающей среды. – Прим. авт.). После того, как завод получит лицензию на переработку, весь накопленный мусор переработают, а хвосты (отходы, которые невозможно переработать. – Прим. авт.) обязаны будут перевезти на объекты для захоронения, которые еще создаются. И тариф подразумевает, в том числе отложенные мероприятия, которые сейчас находятся в стадии проектирования.

– Почему бы сначала не создать инфраструктуру, а потом запускать мусорную реформу?

– Согласен, так было бы правильно. Но какой инвестор мог бы совершить такое значительное мероприятие на свой страх и риск, если речь идет о деньгах коммерческой организации, а не субъекта или федерации? При этом субсидирование создаваемых объектов тоже меняется. Создана публичная правовая компания «Российский экологический оператор», которая будет осуществлять финансирование на возвратной основе. Деньги, которые регоператор использует, должны будут потом вернуться.

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