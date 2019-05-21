2019-05-21T18:58:52+03:00
Общество

Экономист Евсеенко, назвавший омичей маргиналами: Рад, что все возмутились – значит, есть очаги жизни

Он объяснил, что подразумевал под словом, на которое обиделись жители региона
Анна МИКУЛА
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Статистика по миграции в последние годы действительно не слишком оптимистичная – омичи продолжают массово уезжать.Статистика по миграции в последние годы действительно не слишком оптимистичная – омичи продолжают массово уезжать.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Экономист Сергей Евсеенко пишет аналитические статьи об оттоке населения из Омска с начала нулевых, но неожиданно для себя прославился накануне, дав интервью журналистам. Поводом стал сочинский форум с Путиным, на котором президента спросили, знает ли он о ситуации с убылью людей из региона. Глава страны сказал, что он в курсе. Это и попросили прокомментировать завкафедрой омского филиала Финансового университета. Евсеенко назвал оставшихся в Омске молодых людей маргиналами. «Комсомолка» узнала у Сергея Викторовича, что он имел в виду. Результат получился неоднозначный.

– Когда мне позвонили, я ехал за рулем и говорил, наверное, слишком эмоционально, – рассказал Евсеенко. – Конечно, не ожидал, что поднимется такая волна. Я в принципе этому рад. Значит, в городе еще остались очаги жизни. Если люди начали думать, это может привести к позитивным изменениям. Извиняться и каяться я точно не собираюсь. Людей, которые не подходят под это понятие, я оскорбить не мог. И что такое маргинал в вашем понимании?

– Человек, который валяется в канаве с бутылкой пива. А в вашем?

– У этого понятия более широкий смысл. Это люди, которым ничего не надо, они плывут по течению. Это те, кто живет в окружающих условиях, и их все устраивает.

– Иначе говоря – мещане?

– Нет, у мещан есть финансовая заинтересованность. Маргиналам не интересно ничего. В моем понимании маргиналы – это и люди в белых рубашках и красивых галстуках, которые пишут какие-то бессмысленные стратегии по развитию города. А по сути они не знают, как остановить молодежь, которая уезжает. Это их пугает. Мы живем в городе, который брошен властью. И этот процесс маргинализации населения я наблюдаю уже долгое время.

– Когда он начался?

– В середине 1990-х я, еще будучи первым замминистра экономики, ездил по северу Омской области и видел этот процесс. Там большая часть населения – люди, рожденные поколениями алкоголиков. Посмотрите, сколько по региону коррекционных школ! Но я обращался не к ним, а к тем, кто еще в состоянии изменить ситуацию. Возможно, таким способом это получится.

Тем временем в соцсетях в ответ на реплику Сергея Евсеенко запустили флешмоб #ямаргинал. Успешные омичи выкладывают свои истории жизни с этим хэштегом и объясняют, почему не хотят уезжать из родного города.

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Пожалуй, нигде так много не говорят о желании переехать жить в другой город, как в Омске. Для сибиряков это как пообщаться о погоде за окном. И пока власти ищут национальную идею в масштабах страны, многие омичи для себя ее, кажется, нашли – уехать. (Подробнее...)

Омская область - третья по оттоку жителей

Однако признали проблему местные власти лишь год назад, когда пришла команда нового губернатора Александра Буркова. Он заявил, что люди бегут «потому что не видят перспектив». Правительство обещало разобраться с этим, правда, за год перспектив омичи так и не увидели, поэтому продолжают так же активно уезжать. Цифры пугающие. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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