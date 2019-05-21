Экономист Евсеенко, назвавший омичей маргиналами: Рад, что все возмутились – значит, есть очаги жизни

Экономист Сергей Евсеенко пишет аналитические статьи об оттоке населения из Омска с начала нулевых, но неожиданно для себя прославился накануне, дав интервью журналистам. Поводом стал сочинский форум с Путиным, на котором президента спросили, знает ли он о ситуации с убылью людей из региона. Глава страны сказал, что он в курсе. Это и попросили прокомментировать завкафедрой омского филиала Финансового университета. Евсеенко назвал оставшихся в Омске молодых людей маргиналами. «Комсомолка» узнала у Сергея Викторовича, что он имел в виду. Результат получился неоднозначный.

– Когда мне позвонили, я ехал за рулем и говорил, наверное, слишком эмоционально, – рассказал Евсеенко. – Конечно, не ожидал, что поднимется такая волна. Я в принципе этому рад. Значит, в городе еще остались очаги жизни. Если люди начали думать, это может привести к позитивным изменениям. Извиняться и каяться я точно не собираюсь. Людей, которые не подходят под это понятие, я оскорбить не мог. И что такое маргинал в вашем понимании?

– Человек, который валяется в канаве с бутылкой пива. А в вашем?

– У этого понятия более широкий смысл. Это люди, которым ничего не надо, они плывут по течению. Это те, кто живет в окружающих условиях, и их все устраивает.

– Иначе говоря – мещане?

– Нет, у мещан есть финансовая заинтересованность. Маргиналам не интересно ничего. В моем понимании маргиналы – это и люди в белых рубашках и красивых галстуках, которые пишут какие-то бессмысленные стратегии по развитию города. А по сути они не знают, как остановить молодежь, которая уезжает. Это их пугает. Мы живем в городе, который брошен властью. И этот процесс маргинализации населения я наблюдаю уже долгое время.

– Когда он начался?

– В середине 1990-х я, еще будучи первым замминистра экономики, ездил по северу Омской области и видел этот процесс. Там большая часть населения – люди, рожденные поколениями алкоголиков. Посмотрите, сколько по региону коррекционных школ! Но я обращался не к ним, а к тем, кто еще в состоянии изменить ситуацию. Возможно, таким способом это получится.

Тем временем в соцсетях в ответ на реплику Сергея Евсеенко запустили флешмоб #ямаргинал. Успешные омичи выкладывают свои истории жизни с этим хэштегом и объясняют, почему не хотят уезжать из родного города.

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