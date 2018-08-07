Омская область - третья по оттоку жителей

СЕГОДНЯ 11:34 2018-08-07T11:34:45+03:00

По данным Росстата, только за первые три месяца этого года 23 564 человека уехало из Омской области на постоянное место жительства в другие города Фото: Олег ЗОЛОТО

Только официально за первый квартал года регион покинули почти 24 тысячи человек

Изменить размер текста: A A

Продолжают поступать тревожные цифры от Росстата. В очередной раз там проанализировали миграционную ситуацию в стране. Для Омской области проблема уезжающих остается быть острой последний 5 лет. Ранее «Комсомолка» уже писала, что за это время Омскую область покинуло более 300 тысяч сибиряков.

Однако признали проблему местные власти лишь год назад, когда пришла команда нового губернатора Александра Буркова. Он заявил, что люди бегут «потому что не видят перспектив». Правительство обещало разобраться с этим, правда, за год перспектив омичи так и не увидели, поэтому продолжают так же активно уезжать. Цифры пугающие.

По данным Росстата, только за первые три месяца этого года 23 564 человека уехало из Омской области на постоянное место жительства в другие города. Традиционно чаще всего сибиряки выбирают Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и соседние Тюмень и Новосибирск. При этом к нам в регион люди перебираются не так охотно. За первый квартал в Омскую область переехало всего лишь 19 374 человека. Таким образом, миграционная убыль нашего региона превысила 4 тысячи человек.

Как сообщает Росстат, по этому показателю Прииртышье на третьем месте в стране с конца. Хуже дела с уезжающими жителями только в Оренбургской области и Дагестане.

Кстати, недавно в Омскстате рассказывали, что земляки уезжают не только в другие города, но и за рубеж. Самыми популярными направлениями для сибиряков считаются Казахстан, Украина, Армения.

ПОДРОБНЕЕ

Почему за 5 лет Омскую область покинули 300 тысяч сибиряков

- В статистику вошли лишь граждане, которые официально снялись с миграционного учета в нашей области и зарегистрировались в других регионах для постоянного места жительства. Данные мы берем из информации органов УФМС. Омичи, находящиеся в других городах, но прописанные по своему прежнему мест (Далее...)