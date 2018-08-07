2018-08-07T11:34:45+03:00
Общество

Омская область - третья по оттоку жителей

Только официально за первый квартал года регион покинули почти 24 тысячи человек
Станислав МУХИН
Поделиться:
По данным Росстата, только за первые три месяца этого года 23 564 человека уехало из Омской области на постоянное место жительства в другие городаПо данным Росстата, только за первые три месяца этого года 23 564 человека уехало из Омской области на постоянное место жительства в другие городаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Продолжают поступать тревожные цифры от Росстата. В очередной раз там проанализировали миграционную ситуацию в стране. Для Омской области проблема уезжающих остается быть острой последний 5 лет. Ранее «Комсомолка» уже писала, что за это время Омскую область покинуло более 300 тысяч сибиряков.

Однако признали проблему местные власти лишь год назад, когда пришла команда нового губернатора Александра Буркова. Он заявил, что люди бегут «потому что не видят перспектив». Правительство обещало разобраться с этим, правда, за год перспектив омичи так и не увидели, поэтому продолжают так же активно уезжать. Цифры пугающие.

По данным Росстата, только за первые три месяца этого года 23 564 человека уехало из Омской области на постоянное место жительства в другие города. Традиционно чаще всего сибиряки выбирают Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Сочи и соседние Тюмень и Новосибирск. При этом к нам в регион люди перебираются не так охотно. За первый квартал в Омскую область переехало всего лишь 19 374 человека. Таким образом, миграционная убыль нашего региона превысила 4 тысячи человек.

Как сообщает Росстат, по этому показателю Прииртышье на третьем месте в стране с конца. Хуже дела с уезжающими жителями только в Оренбургской области и Дагестане.

Кстати, недавно в Омскстате рассказывали, что земляки уезжают не только в другие города, но и за рубеж. Самыми популярными направлениями для сибиряков считаются Казахстан, Украина, Армения.

ПОДРОБНЕЕ

Почему за 5 лет Омскую область покинули 300 тысяч сибиряков

- В статистику вошли лишь граждане, которые официально снялись с миграционного учета в нашей области и зарегистрировались в других регионах для постоянного места жительства. Данные мы берем из информации органов УФМС. Омичи, находящиеся в других городах, но прописанные по своему прежнему мест (Далее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Победа» не будет запускать дешевые авиарейсы из Омска в Москву
Омич украл из магазина платежный терминал
В Омской области маткапитал перестанут выплачивать с 2019 года
Пьяная омичка напала на бригаду скорой помощи
Омич притворился полицейским и задушил знакомого шнуром ради пин-кода от банковской карты
Омичка обманула свою бабушку на 380 тысяч с помощью купюр «банка приколов»
Сбербанк перешел на электронное взаимодействие с госорганами
В Омской области прожиточный минимум вырастет на 300 рублей
В полиции прокомментировали аварию у омской мэрии, где погиб сотрудник Росгвардии
Омская «Флора» закрывается сегодня
Конкурс профессионального мастерства «Мастер - 2018» пройдёт в Омске
Омичам напомнили, что купаться в Иртыше опасно из-за инфекций и химии
В Росгвардии подтвердили, что в аварии у омской мэрии погиб их сотрудник
Омич украл нефть на полмиллиона рублей
Шестеро омичей заразились клещевым энцефалитом, еще двое - анаплазмозом
«Ростелеком» отправил омичей в кругосветное путешествие на «Флоре-2018»
«Росводоканал Омск» 12 лет вместе с SIM
Пашня заросла травой? Жди штрафа
В Омске маршрут автобуса №54 продлили на 6 остановок
Стало известно, когда Путин прилетит в Омск
В Омске на 2 месяца закрыли группу в садике
В Омске спасатели достали парня, упавшего в воду у Комсомольского моста
Экс-главу омской налоговой Ровейна, убившего жену, оставили в СИЗО
Омичка пожаловалась на жестокое обращение с животными в контактном зоопарке
В Омске одни из самых дорогих перелетов в Москву
Максим Соловьев назначен на должность коммерческого директора макрорегиона «Сибирь» Tele2
Селекционеры и генетики России, Казахстана, Турции, Мексики в Омском ГАУ
Выигравшая у банка омская пенсионерка лишилась сбережений
Глеб Самойлов и группа "Matrixx" выступят с концертом в Омске!