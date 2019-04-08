«Либо мы попали, ребята, либо вам...»: В Омске продюсер заявила «СтопХаму», что парковаться вторым рядом ей разрешили в ГИБДД

Омские активисты из организации «СтопХам» проверили очередной рейд по улицам города. Они ходили по городу и клеили наклейку на лобовое стекло с надписью «Мне плевать на всех, я паркуюсь как хочу» всем, кто припарковался не по правилам. Наклейка, которую клеят на лобовое стекло машин очень трудно отдирается, поэтому автомобилистам придется изрядно попотеть, прежде, чем убрать ее.

Одну из нарушительниц активисты поймали под окнами офисного здания по улице Фрунзе, в котором располагается «Газпром». Красная машина марки «Хендай» встала вторым рядом на парковке у здания. Молодые активисты, заметив нарушение, приклеили на автомобиль наклейку о неправильной парковке, взывающую к совести владельца машины. К несчастью активистов, к ним выбежала владелица автомобиля со своей подругой. Ею оказалась известный омский продюсер Наталья Сельская. Женщины сразу же заявили, что они правы и парковаться тут можно.

- На второй полосе на этом участке тут можно парковаться. Я 20 лет здесь машину оставляю. Вы можете спросить в ГАИ, они разрешили нам ставить здесь машину. На машине указан номер телефона. Мальчики, то, что вы сделали – это на вашей совести. Либо мы попали, ребята, либо вам - сказала Сельская.

Несмотря на свою уверенность, дамы отказались вызывать на место инспекторов ГИБДД, которые бы рассудили спорщиков. Они долго доказывали, что они правы, отдирая наклейку с машины. После этого женщины уехали.

После конфликта активисты подошли к инспектору ГИБДД и уточнили у него о правилах парковки. Он достаточно четко сказал, что парковка в два ряда запрещена согласно правилам дорожного движения.