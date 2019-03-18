В Омске активисты «Стопхам» обклеили машины горе-парковщиков на улице Тарская

18 Март 14:14 2019-03-18T14:14:15+03:00

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Неприятный сюрприз ждал сегодня омичей, оставивших свои машины как придется в районе улицы Тарская. Традиционно с местами для парковки там очень сложно. Многие водители не утруждают себя поиском нормального места, а просто бросают машины где придется. Сегодня их ждал сюрприз. На охоту вышли активисты омского отделения "Стопхам". С собой они прихватили наклейки. Несколько штук наклеили на лобовые стекла тем, кто припарковался не по правилам - на газоне, на тротуаре или вовсе перегородил дорогу.

Мнение комментаторов разделились: одни похвалили активистов и ругали автомобилистов. Другие же встали на сторону водителей и выдвинули претензии властям, которые не строят в центре Омска новые парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU