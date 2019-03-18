«Делаю все, чтобы меня не лишили детей»: Мама девочки, лишившейся селезенки после драки с братом, рассказала, как пережила это

Напомним, эта история произошла в Калачинском районе Омской области в конце февраля. В местную ЦРБ привезли избитого ребенка в критическом состоянии. Врачам удалось спасти жизнь 4-летней малышке, но разорвавшуюся от удара селезенку пришлось удалить. Как и положено в таких случаях, медики сообщили о такой пациентке в полицию. А, поскольку дело было связано с возможном насилием над ребенком, его передали в региональный Следственный комитет.

Семья, где произошло несчастье, многодетная - у Машеньки есть еще 9-летняя сестра Ира и 7-летний брат Вова (все имена изменены). По предварительным данным, это как раз он сильно избил девочку, когда никого кроме них не было дома. А чуть позже выяснилось, что семья неполная и еще год назад числившаяся как неблагополучная. После этого на 27-летнюю мать-одиночку Наталью Архипову (имя и фамилия изменены) началась настоящая травля. Казалось, несчастную женщину не осудил только ленивый. И, конечно, все были уверены: нерадивую мамашу надо немедленно лишить родительских прав, а ребятишек забрать в детский дом.

Впрочем, как оказалось, в этой истории не все так однозначною. Год назад Наталья действительно чуть не лишилась своих детей. Время они с мужем проводили «весело» - ежедневно пили и нигде не работали. Но материнский инстинкт взял свое. Женщина поняла, что просто не сможет жить без своих кровиночек. Для начала она развелась и завязала с алкоголем. Потом устроилась на работу - уборщицей в местный цех по убою скота. Работа адски тяжелая. Но другой в деревне нет, поэтому сельчанка старается делать ее как можно лучше. Постепенно начала наводить порядок в доме. И вот, когда жизнь начала налаживаться, произошел этот несчастный случай. «Комсомолка» выяснила, как семья справляется с навалившейся бедой.

- Я работаю с утра и до ночи - троих детей как-то надо поднимать, - рассказала Наталья. - После развода муж о нас забыл - вообще никак не помогает. Но мне от него и не надо ничего. Родных у меня никого нет, так что сидеть с ребятишками некому. Моя главная и незаменимая помощница - дочь Ира. Ей всего 9 лет, но она уже очень умная. Понимает, что я без нее не справлюсь. Она присматривает за младшими и, конечно, бы не допустила драки. А в тот день она была в школе. Вот Вова и побил сестру скалкой.

- Он сейчас раскаивается в том, что натворил?

- Нет. Даже следователь с ним разговаривал - никакого толку. Говорит: «Да избил я - и что такого?» Не представляю, в кого он такой злой ребенок.

- Вы его как-то наказали за случившееся?

- А что вы мне предлагаете - избить его в ответ? Да и не поможет это... Разговариваю с ним, объясняю, что это его близкий человек, что нельзя так себя вести. Но он Машу как с рождения невзлюбил, так и продолжается все это. Говорит: «Ты ее больше меня любишь!». Ревнует меня к ней, потому что она младшая и я ей больше внимания уделяю.

- Как сейчас себя Маша чувствует?

- Она уже обо всем забыла, мне кажется. Дети же... Носится по двору, как ни в чем ни бывало.

- Нужна ли вам какая-то помощь?

- Пока нет я со всем сама справлюсь, дети всем обеспечены. Единственное только страшно, что могут лишить родительских прав. Но я делаю все возможное, чтобы доказать, что я нормальная мать и чтобы этого не произошло.

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