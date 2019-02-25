В Омской области брат избил свою 4-летнюю сестру - девочке удалили селезенку

Инцидент произошел в многодетной семье в городе Калачинске Омской области. Из местной ЦРБ позвонили в полицию. Медики сообщили, что к ним поступила 4-летняя девочка с тяжелой травмой. По предварительным данным, девочку избил ее старший брат.

Все случилось в семье, которая уже стояла на учете в полиции как неблагополучная, но год тому назад была с него снята. 27-летняя мама троих ребятишек - девочек 4 и 8 лет и мальчика 6 лет - поняла, что может их потерять, если не возьмется за ум. Женщина перестала пить и устроилась разнорабочей к местному фермеру. Как раз, когда произошло ЧП, она была там. Детей пришлось оставить дома без присмотра. Женщина воспитывает их одна, и другого выбора просто не оставалось. Когда она вернулась, заметила на животе у младшей дочки синяк. Выяснилось, что девочку нечаянно ударил братик.

- Я думала, что все обойдется, - рассказала мама ребятишек. - Боялась, если обращусь к медикам, они сообщат в полицию и у меня отберут детей.

В больницу обеспокоенная женщина обратилась, когда поняла, что может на самом деле потерять дочь - девочке становилось все хуже. Уже в тяжелом состоянии ребенка привезли в калачинскую ЦРБ. Чтобы спасти жизнь ребенку, медикам пришлось удалить ей селезенку. По словам врачей, малышка жить будет, но останется инвалидом на всю жизнь.

Сейчас обстоятельства этого инцидента выясняют в региональном Следственном комитете. Пока дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего». На поскольку увечья сестре нанес тоже ребенок, уголовной ответственности он не несет. Основные вопросы у силовиков будут к матери. По всей видимости, ее уже точно лишат родительских прав. Ребятишки могут отправиться в детский дом, а она - на скамью подсудимых. Кроме того, будет проведена проверка и работы местных органов опеки, которые сняли семью с учета.