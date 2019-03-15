«У меня сдали нервы»: Омский мартшрутчик рассказал, почему бросил пассажира умирать на остановке

Напомним, эта история, поражающая своим цинизмом, произошла 9 марта вечером. Одному из пассажиров маршрутки № 222, Владимиру Муркину, внезапно стало плохо. Мужчина захрипел и упал в проход. Остальные вместо того, чтобы оказать ему помощь, сделали вид, что ничего не замечают. А водитель и вовсе начал требовать, чтобы тот вышел из его автобуса. Потом остановился, выволок умиравшего человека из салона и бросил на лавочке остановки «Флагман». И все это под дружное молчание остальных пассажиров. Двое из них даже вызвались помочь маршрутчику вытаскивать Владимира Николаевича, который к тому моменту уже находился в полусознательном состоянии. Впрочем, один из них все-таки оказался человеком. Молодой человек по имени Станислав вызвал мужчине скорую и дождался вместе с ним медиков на остановке. К сожалению, спасти Владимира Муркина не удалось.

«Комсомолка» выяснила у водителя той самой маршрутки Эльдара Нигматуллина (имя и фамилия изменены), почему он так бессердечно поступил с пассажиром.

- Я в тот день вообще не должен был работать, - рассказал Эльдар. - Подменял другого водителя. День выдался тяжелый. Показалось, что пассажир напился. Я терпеть не могу алкоголиков. У меня было уже несколько случаев, когда они устраивали дебоши прямо во время движения или пачкали салон. У меня сдали нервы, поэтому я с помощью двоих пассажиров вынес его наружу и усадил на лавочку.

- Теперь, когда узнали, что мужчина не был пьян, жалеете о своем поступке?

- Да. Нам вообще-то хозяева запрещают высаживать пассажиров, даже пьяных. И инструктаж проводят, как оказывать первую помощь. Не знаю, почему так получилось...

Как сообщила официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова, после инцидента начата проверка, которая позволит установить все обстоятельства трагедии. По данному факту возбудили уголовные дела по статьям 125 и 238 УК РФ - «Оставление в опасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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56-летний омич Владимир Муркин в 9 вечера возвращался от своего друга, у которого был в гостях. Мужчина сел в 222-ю маршрутку на остановке «Заря» в Амурском поселке и ехал домой в сторону центра. Он сел в салоне на заднее сиденье. Через какое-то время у него начался приступ. (Далее...)