2019-03-15T09:22:47+03:00
Общество

«Мне тут алкаши не нужны»: Омского маршрутчика, бросившего пассажира умирать, ищут следователи

Мужчина, которого водитель вышвырнул из салона, скончался от сердечного приступа
Анна МИКУЛА
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Владимиру Муркину было всего 56 лет.Владимиру Муркину было всего 56 лет.
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Очередная история человеческого равнодушия случилась еще 9 марта, но известно о ней стало известно только на днях.

56-летний омич Владимир Муркин в 9 вечера возвращался от своего друга, у которого был в гостях. Мужчина сел в 222-ю маршрутку на остановке «Заря» в Амурском поселке и ехал домой в сторону центра. Он сел в салоне на заднее сиденье. Через какое-то время у него начался приступ. Владимир Николаевич захрипел и внезапно упал в проход. Другие пассажиры постарались сделать вид, что ничего особенного не происходит. Водитель, более того, начал требовать, чтобы мужчина выметался из его машины. Но тот вообще никак не реагировал, он уже был в полусознательном состоянии. Это разозлило маршрутчика еще сильнее.

- Он кричал: «Мне такие пассажиры не нужны! Как меня алкаши достали!», - рассказал «Комсомолке» очевидец происшедшего Вячеслав. - Потом открыл аварийный выход и начал вытаскивать мужчину на улицу. Ему вызвались помогать еще один пассажир и я.

- А никто из людей, которые ехали в маршрутке, не заступился за него. Или Муркин действительно был пьян?

- Нет, от него не пахло алкоголем, он был опрятно одет и сразу же видно, что у человека просто проблемы со здоровьем. И нет - никто из других пассажиров ничего не сказал. Я взялся помогать, потому что водитель, когда тащить этого мужчину, ударил его головой - она болталась из стороны в сторону. Когда его несли по улице, у него волочилась нога, слетел ботинок. Я его подобрал и придерживал ногу. Все вместе мы донесли мужчину до остановки и посадили на лавочку. После этого водитель и второй пассажир сели в маршрутку и поехали дальше. С этим умиравшим человеком остался только я. Вызвал скорую, дождался, пока врачи приедут. За все это время мужчина так и не приходил в сознание. Что было дальше, я узнал уже из соцсетей.

Известно, что у Владимира Николаевича было слабое сердце. Около года назад он пережил инфаркт, от которого так и не смог до конца оправиться. По предварительным данным, в маршрутке у него начался приступ и он в итоге скончался от сердечной недостаточности. Возможно, если бы помощь ему оказали вовремя, мужчину можно было спасти. Судя по странице в соцсети, у него осталась большая любящая семья - супруга, дети и внуки.

- По данному происшествию начата проверка, которая позволит установить все обстоятельства случившегося, - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова.

Тем временем, следователи сейчас ищут водителя, который вез в тот день Владимира Муркина и вышвырнул его из салона. В СМИ появилась информация, что он, якобы, из-за мук совести сам явился с повинной. Но это не так. Пока его имя не известно. Но установить, кто это, будет несложно. На маршрутке № 222 работают три частных перевозчика. Установить, кто из водителей работал в то время, - дело буквально нескольких часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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