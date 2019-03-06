Как сохранить молодость и красоту

Ухоженное красивое лицо - это не только повод для самолюбования, но в первую очередь - визитная карточка, которая дает шанс обрести уверенность в себе и преуспеть в жизни.

В наше время подольше оставаться молодой и красивой - вполне реально с помощью профессионалов.

Речь, безусловно, идет о клиниках эстетической медицины и в первую очередь о «Врачебно-косметологической лечебнице» - одном из первых учреждений эстетической медицины в регионе, знакомом омичам с детства. Это единственное учреждение такого профиля в системе государственного здравоохранения Омской области. Созданное 56 (!) лет назад по образу и подобию ведущего НИИ косметологии в Москве, оно, в отличие от других подобных клиник в нашей стране, выдержало проверку временем и успешно работает по сей день. Ничего удивительного в этом нет.

- Мы гордимся сотрудниками, которые у нас работают, - рассказывает главный врач АУЗОО «Врачебно-косметологическая лечебница» Ольга Головина. - Наши врачи всегда следовали очень простой, но надежной медицинской заповеди - «Не навреди!».

В этом и состоит существенное отличие этого медицинского учреждения от обычных косметических центров. Во «Врачебно-косметологической лечебнице» совершенно особая атмосфера. Здесь не просто красиво, уютно и комфортно, но буквально с порога чувствуется особое отношение к пациентам. Да-да, именно пациентам, а не клиентам! Потому что состояние здоровья человека - вот главная ценность для специалистов, которые здесь работают.

А трудятся здесь высококвалифицированные специалисты: врачи - дерматологи-косметологи, пластический хирург, хирург общего профиля и медицинские сестры, чей профессиональный уровень подтвержден надлежащими сертификатами. Все методики, препараты и оборудование сертифицированы и потому совершенно безопасны, а сама клиника имеет соответствующую лицензию. Все это вместе обеспечивает полную безопасность пациентов и является главной гарантией качества.

Во «Врачебно-косметологической лечебнице» используют современные – инъекционные, аппаратные и классические, проверенные временем методики, которые отлично зарекомендовали себя в результате многолетней практики. Это: методы терапевтической косметологии: мезотерапия, озонотерапия, различные виды пилингов, массаж лица, инъекции красоты (ботулотоксины), биоревитализация, лазерное омоложение кожи, коррекция рубцовых изменений, методики по коррекции фигуры, лифтинговые программы, антицеллюлитные программы, лечение угревой болезни. Благодаря данным процедурам можно надолго сохранить моложавый и цветущий вид без хирургического вмешательства. А в ситуациях, когда необходимо скорректировать врожденные и приобретенные недостатки или деформации лица и тела, пациенты «Врачебно-косметологической лечебницы» могут воспользоваться услугами высококвалифицированного пластического и челюстно-лицевого хирурга.

Спектр услуг, методик и специализаций во «Врачебно-косметологической лечебнице» постоянно расширяется. Ни для кого не секрет, что волосы это отражение общего состояния человека, здоровые волосы, одна из главных составляющих красоты. Для лечения заболеваний волос и кожи головы ввели прием врача – трихолога.

В 2019 году планируется усовершенствовать и развить направление амбулаторной хирургии. Заняться лечением заболеваний кожи, мягких тканей, последствий травм и ожогов.

Отдельный разговор это диагностика и удаление новообразований кожи. Доктора лечебницы прошли специальное обучение по онкодерматологии и потому удаление всевозможных ксантелазм, папиллом, родинок, бородавок это не только эстетический результат, но еще и полная безопасность пациента. Удаление проводятся различными методами это электрокоагуляция, хирургический метод и криотерапия. Необходимо также отметить, что криотерапия одна из самых востребованных методик лечения вирусных заболеваний кожи у детей и взрослых. Кстати, «Врачебно-косметологическая лечебница» - это одно из немногих лечебных учреждений города, где работают не только со взрослыми, но и с детьми и с подростками. Именно здесь практикуется комплексный подход в лечении угревой сыпи, которая, увы, часто сопровождает процесс взросления. Те, кто хоть раз сталкивался с этой проблемой, знают: нужны не только усилия врача-дерматолога, но еще и важно закрепить результат с помощью врача-косметолога.

Среди профессионалов индустрии красоты ходит шутка: быть красивой - стоит дорого, быть молодой - еще дороже. И это в самом деле так. Но как бы то ни было АУЗОО «Врачебно-косметологическая лечебница» - это то лечебное учреждение, в котором цены на медицинские услуги находятся на приемлемом уровне при всем том, что качество самих услуг очень высокое. Причина тому вполне понятна, ведь это - государственная клиника, которая несет еще и социальную функцию - здесь можно записаться на бесплатный прием к дерматологу в рамках полиса ОМС с проблемами угревой сыпи, новообразованиями и дерматитами. А для того, чтобы посещение клиники было удобным, действует предварительная запись и на отдельные процедуры.

АУЗОО «Врачебно-косметологическая лечебница»

Адрес: г.Омск, Иртышская набережная, 39

Телефон: 31-47-00

E-mail: muz_vkl@mail.ru

Сайт: http://muzvkl.ru/

Инстаграмм: @kosmetologiya_na_naberezhnoi

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