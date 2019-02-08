2019-02-08T13:39:00+03:00
Здоровье

ЛИНЛАЙН в Омске входит в сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии, насчитывающую более 30 филиалов в нашей стране.

Клиника в Омске открылась летом 2010 года. За это время у нас появилось множество клиентов, которые доверяют нам и рекомендуют ЛИНЛАЙН своим друзьям и знакомым.
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На это есть, как минимум, 6 причин:

1. ЛИНЛАЙН применяет только те методики, безусловная безопасность и эффективность которых доказана клинически. Если вы не можете найти в нашем списке услуг ту или иную процедуру, то только потому, что эта процедура представляет опасность для вашего здоровья

2. ЛИНЛАЙН - клиника, которая дает гарантию качества предоставляемых услуг. Если заявленный результат не достигнут, деньги возвращаются клиенту.

3. ЛИНЛАЙН дорожит доверием клиентов. Именно поэтому наши сотрудники никогда не станут пытаться навязать пациенту то, что объективно ему не нужно (нет очевидных показаний).

4. На сайте www.linline.ru можно записаться на процедуру онлайн, используя удобный сервис «Онлайн-конструктор», который позволяет выбрать самую выгодную цену в зависимости от загрузки клиники и врача. Система бонусов ЛИНЛАЙН позволяет заработать существенные скидки на услуги.

5. ЛИНЛАЙН предлагает самые современные и эффективные методики омоложения и коррекции эстетических недостатков.

6. Уникальные услуги выделяют ЛИНЛАЙН из всех косметологических клиник и салонов города:

- RecoSMA - омоложение и лифтинг без операции.

- QOOL-эпиляция – современный способ удаления нежелательных волос.

- Лазерное лечение расширенных сосудов, гиперпигментации, рубцов и растяжек.

- Лазерное удаление новообразований, татуировок.

- Лечение псориаза и угревой болезни.

Ждем Вас в клинике ЛИНЛАЙН!

Адрес: 644048, г. Омск, проспект К. Маркса, 38

Телефон: +7 (3812) 44-66-41

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ИСТОЧНИК KP.RU

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