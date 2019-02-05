2019-02-05T13:53:49+03:00
Здоровье

В медицинском центре «Доктор Сосудов» успешно лечат различные заболевания сосудистой системы

Здесь работают высоковалифицированные сердечно-сосудистые хирурги высшей категории, с большим опытом работы.
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Здоровье и хорошее самочувствие человека во многом определяется состоянием его сосудов. Именно эта система дает сбой, у человека начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Диагностикой и лечением нашего организма ответственна за эффективное снабжение кровью всех органов. Как только работа сосудистой системы сосудов в Омске с успехом занимаются высоковалифицированные специалисты медицинского центра «Доктор Сосудов».

Все специалисты Центра являются сердечно-сосудистыми хирургами высшей категории, каждый из которых имеет более, чем 10-летний стаж работы в отделении сосудистой хирургии. Для того, чтобы правильно диагностировать заболевание и вылечить его, они применяют современные малотравматичные методики, которые не «выбивают» человека из привычного ритма жизни. Например, диагностика проводится высококвалифицированным специалистом с помощью УЗИ экспертного класса - самого безопасного, доступного и быстрого способа диагностики состояния сосудов, а лазерное удаление вен (ЭВЛК) также выполняется под УЗИ контролем без единого разреза, не требует наркоза, госпитализации и не нарушает обычного образа жизни пациента.

Склеротерапия и чрезкожная лазерная коагуляция (ЧЛК) - это современные косметические манипуляции, которые позволяют не просто безболезненно и эффективно удалить расширенные капилляры и вены, но сделать это максимально эффективно и комфортно для человека. В центре «Доктор Сосудов» выполняют и другие виды диагностики и лечения: дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, вен рук и ног, УЗДГ артерий рук и ног, различные виды лабораторных анализов, как общих, так и специализированных.

Для каждого пациента в медицинском центре «Доктор Сосудов» разрабатывают индивидуальную тактику хирургического и консервативного лечения, учитывая его анатомические и физиологические особенности, режим работы, профессию, а после проведенной манипуляции сосудистый хирург (лечащий врач) ведет тщательное наблюдение пациента на протяжении всего послеоперационного периода.

Главное - здоровье пациента, уверены в медицинском центре «Доктор Сосудов». Любой человек хочет попасть на прием к честному, квалифицированному, внимательному врачу, которому можно доверять. Именно такие специалисты - сердечно-сосудистые хирурги - и работают медицинском центре «Доктор Сосудов».

Адрес: г.Омск, ул. 70 лет Октября, д.15 корпус 1 помещение 6П

Тел. 63-44-63

Режим работы: с 9:00 до 19:00

https://doctorsosudov.ru/

Фотографии предоставлены ООО МЦ «Ангио Рэй»

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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