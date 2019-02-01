Старшую из омских школьниц, участвовавших в изнасиловании подруги, оправили в СИЗО на два месяца

Напомним, чудовищная по своему цинизму история произошла на окраине Омска в декабре. Школьницы участвовали в избиении, а потом сексуальном насилии над своей 13-летней подругой. Все происходящее девочки сняли на видео и пытались распространить его в соцсетях. Но вместо этого ролик попал к следователям, которые пришли в школу к его авторам.

С потерпевшей девочкой, над которой одноклассницы надругались как раз в канун ее дня рождения, сейчас работают психологи. Две из трех участниц случившегося сейчас уже обвиняемые по уголовному делу. Третья девочка Ира (здесь и далее имена школьниц изменены) активного участия в происшедшем не принимала, поэтому ее судить не будут. Вероятно, избежит реального лишения свободы и вторая школьница - Наташа. Ей еще не исполнилось 14 лет. А вот старшую из школьниц и «автору идеи» грозит колония. Ее будут судить за действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Если бы она была взрослой, получила бы до 20 лет колонии. Но из-за того, что сама насильница - подросток, максимальный срок уменьшается вдвое - до 10 лет лишения свободы.

Накануне Машу Вилкову (имя и фамилия изменены) задержали. Сегодня, 1 февраля, в суде решалась ее дальнейшая судьба на время следствия. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО, правда, в особой камере, где содержатся подростки.

По словам знакомых, Маша кардинально изменилась после смерти отца.Фото: Личный архив

Там временем, «Комсомолка» пообщалась с другом семьи Вилковых, который пролил свет на многие детали из прошлого Маши.

- Я знаю ее маму, она более полугода назад бросила мужа и дочку, - рассказывает мужчина, который живет в одном поселке с семьей. - Отец Маши болел раком и в сентябре умер. Елена (имя изменено) мама вернулась перед его смертью в поселок - типо жить с дочерью. Но с работой у нас тяжко, она ездила в город на заработки. Дочка все это время была в своем распоряжении... К тому же Елена - любительница выпить. Маша неоднократно уходила из дома, даже живя с отцом, пока тот был на работе. Я сам участвовал в ее поисках в ночное время еще по весне.

Также мужчина рассказывает, что знает Машу почти с рождения и раньше она была обычным ребенком. По его словам, девочки резко изменилась и стала вести себя агрессивно после смерти отца. По-видимому, он был единственным человеком, кому она была не безразлична и кто о ней по-настоящему заботился.

Друзья семьи Маши говорят - девочку как подменили после смерти папы.Фото: Личный архив

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