2019-01-30T10:11:49+03:00
Общество

Омский предприниматель Немирович-Данченко перед самоубийством обклеил всю квартиру пленкой

У владельца рекламного агентства были проблемы с бизнесом, и он готовился к уходу из жизни
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский предприниматель Немирович-Данченко перед самоубийством обклеил всю квартиру пленкойОмский предприниматель Немирович-Данченко перед самоубийством обклеил всю квартиру пленкойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Максим Немирович-Данченко был известным предпринимателем. Он возглавлял несколько рекламных агентств в Омске, еще в нескольких являлся соучредителем. Его агентства занимались размещением рекламы на телевидении, радио и видеоэкранах по всему городу. Накануне тело бизнесмена нашли в его квартире на улице Жукова. Рядом с ним лежало его охотничье ружье «Сайга». Как уже подтвердили в следственном комитете, бизнесмен совершил самоубийство.

«Комсомолке» стало известно, что предпосылки для самоубийства у Немировича-Данченко появились еще осенью. Тогда у него и начались проблемы в бизнесе. По всей видимости, ему срочно понадобилась крупная сумма денег – так рассказывают сотрудники в компании. Осенью он просил у своих подчиненных, чтобы они оформили кредиты на себя. Но почти все они отказались, и ему пришлось искать деньги в другом месте. Вероятно, банки кредиты коммерсанту уже не давали.

Также известно, что предприниматель уже давно выставил свою квартиру на продажу. Непонятно, удалось ли ему уже заключить сделку с покупателями. Жилье он хотел сохранить в нормальном виде. К уходу из жизни Немирович-Данченко подошел с холодным расчетом. Об этом говорит одна деталь: самоубийство он совершил на балконе, чтобы не запачкать квартиру. Предварительно коммерсант на лоджии застелил все вокруг пленкой.

За неделю до ухода из жизни бизнесмен предупредил всех своих сотрудников, чтобы его не теряли и не беспокоились. Однако, когда прошла неделя, сотрудники все же начали волноваться. Многие узнали о его смерти только через СМИ.

Как нам стало известно, у бизнесмена осталась больная мама, а рядом с телом следователи нашли предсмертную записку. В ней он сделал распоряжения о наследстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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