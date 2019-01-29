2019-01-29T08:25:32+03:00
Происшествия

Тело известного омского предпринимателя Немировича-Данченко нашли в его квартире

Рядом с ним обнаружили ружье "Сайга"
Станислав МУХИНСтанислав МУХИНЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне вечером в квартире на улице Жукова был найден труп 55-летнего омского предпринимателя, директора рекламного агентства ООО «КП Мастер» Максима Немировича-Данченко. Как подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе следственного комитета, бизнесмен совершил самоубийство. Сейчас по факту смерти проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства смерти предпринимателя.

Пока же основная версия - самоубийство. Причиной смерти стала огнестрельная рана головы. Рядом с телом Немировича-Данченко было найдено охотничье ружье «Сайга», которое и принадлежало бизнесмену.

- Для нас это шок, мы сами только что узнали. Он вчера не пришел на работу, и мы не знали где находится Максим Глебович. Раньше такого никогда не было, - рассказала нам одна из сотрудниц фирмы. - Говорят, что это самоубийство, но версии могут быть разными. Сложно сказать, связано ли случившееся с проблемами в бизнесе. Наш руководитель был довольно закрытым человеком, но, например, мы знаем, что у него сильно болела мама, и Максим Глебович сильно это переживал. Сейчас у нас в компании будет оперативное собрание.

Предприниматель, в основном, возглавлял или был соучредителем нескольких рекламных агентств города. Он занимался размещением рекламы на телевидении, радио и видеоэкранах по всему городу. Следователи сейчас рассматривают несколько версий и причин произошедшего. Достоверно пока неизвестно, с чем связано его самоубийство – с проблемами в бизнесе или какими-то личными причинами.

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