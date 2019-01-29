Комплекс здоровья

Ведь именно от состояния нервной системы человека напрямую зависит не только его картина мира и ощущение счастья, но и его здоровье. А это единственное о чём действительно стоит беспокоиться и заботиться.

Конечно, пока мы молоды и сильны, поддерживать в своём теле здоровый дух не так уж и сложно. Достаточно соблюдать умеренность в еде, заниматься физкультурой, не заводить вредных привычек и радоваться жизни. Но, к сожалению, в большинстве случаев эти правила работают только в теории, потому что, как это ни парадоксально, но именно в молодости здоровье мы бережём меньше всего. Наивная уверенность в том, что также прекрасно мы будем чувствовать себя и через пять, и через десять лет очень быстро проходит. И рано или поздно приходит пора обращаться за помощью к специалистам.

Благо в нашем городе есть немало специализированных медицинских центров, где профессионально заботятся о здоровье омичей.

Один из самых достойных примеров эффективного, всестороннего и многопланового подхода к своей ответственной миссии вот уже 15 лет демонстрирует клиника «Неврология для всех».

Основное направление деятельности клиники - оказание широкого спектра медицинской помощи пациентам взрослого и детского возраста с заболеваниями центральной и периферической нервной системы - от диагностики до реабилитации. Медицинскую помощь здесь оказывают по 30 взрослым и 5 детским специальностям. Услугами клиники пользуются не только жители Омска и Омской области, но и постоянные пациенты из других городов и стран ближнего зарубежья.

Прием ведут специалисты с большим практическим опытом работы, в их числе кандидаты медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, Отличник здравоохранения РФ, специалисты, имеющие высшую и первую квалификационную категорию.

В структуре клиники амбулаторно-поликлиническое подразделение, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение, кабинет массажа, кабинет озонотерапии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, отделение медицинских осмотров.

Особое внимание в лечебном учреждении уделяется уровню технического оснащения медицинской техникой и аппаратурой. В клинике можно пройти все виды ультразвуковой диагностики на аппаратах экспертного класса, функциональные методы исследования (ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, компьютерная электроэнцефалография, эходоплерокардиография, дуплексное сканирование сосудов, электронейромиография).

Клиника «Неврология для всех» оснащена современным лабораторным оборудованием, которое позволяет проводить клинические, биохимические анализы. Для исследований применяются современные методики, что позволяет гарантировать клиентам высокую диагностическую надежность и достоверность получаемых результатов, в том числе, благодаря полному исключению влияния внешней среды и человеческого фактора.

В физиотерапевтическом отделении проводят все виды электролечения: электрофорез, гальванотерапию, ультразвуковое лечение. Также отделение оснащено оборудованием для проведения лазерной и магнитной терапии, УФО.

Наличие дневного стационара позволяет осуществлять комплексное лечение острых и хронических заболеваний. При этом, программы лечения разрабатываются индивидуально

для каждого пациента.

С 2012 г. в клинике проводят все виды медицинских осмотров: шоферская комиссия, осмотры для устройства на работу, осмотры работников, имеющих вредные условия труда, экспертиза на право владения оружием. В состав комиссии входят все профильные специалисты, в том числе нарколог и психиатр.

Если по каким-либо причинам пациенты не могут посетить клинику, а симптомы заболевания уже начали беспокоить, можно вызвать врача на дом, а также провести медикаментозную терапию (постановка уколов, капельниц) и взятие анализов на дому.

Для удобства пациентов Клиника «Неврология для всех» работает без обеда и выходных.

Удобное расположение, опытные врачи, демократичные цены. Мы гордимся тем, что наши пациенты доверяют нам, рекомендуют нас друзьям и знакомым, а также приводят к нам своих родных и близких!

Материалы предоставлены ООО Клиника «Неврология для всех».

Лицензия №ЛО-55-01-002300 от «02» марта 2016 года.

644042, г. Омск, б-р. Победы, 1.

Тел. +7(3812) 31 56 01. E-mail: neurology.fa@yandex.ru www.nevrologia55.ru

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