Центральная клиническая больница: «Ваше здоровье – в надежных руках!»
Одно из главных отличий ЦКБ – индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому пациенту на всех этапах диагностики и лечения. Выстроенная логистика, электронная выдача талонов позволяют без очередей получить все виды качественных медицинских услуг. Специалисты клиники напомнят о записи на прием к врачу, а также о дате и времени прохождения процедур. Основной принцип работы больницы – соотношение цены и качества.
В Центральной клинической больнице принимают врачи более 40 медицинских специальностей, имеющих обширную врачебную практику. Здесь можно получить консультации узких специалистов, попасть на прием к которым в обычных поликлиниках бывает сложно. Для удобства пациентов клиника работает в выходные дни. В ЦКБ осуществляются все виды медицинских осмотров, оформляются больничные листы и справки. Больница сотрудничает по системе ДМС со всеми крупными страховыми компаниями города Омска.
МСКТ
В клинике используется медицинская диагностическая аппаратура импортного производства. К услугам пациентов лабораторные, функциональные, ультразвуковые, эндоскопические, рентгенологические, в том числе МСКТ, и другие виды исследований. Центральная клиническая больница включает в себя консультативные приемы, диагностические службы и комфортабельный дневной стационар.
УЗИ
Пациенты могут получить консультацию врача, сдать анализы или пройти курс лечения в одном месте, что позволяет заметно сэкономить время. Благодаря оборудованию экспертного класса специалисты клиники могут на ранней стадии выявить заболевание и приступить к его лечению. Большое внимание уделяется профилактике и поддержанию здоровья на должном уровне. Клиника оказывает спектр медицинских услуг на выезде – на дому у пациента. Ведь для многих это единственная возможность получить медицинскую помощь. Для разных социальных категорий в ЦКБ действует система льгот и скидок.
Эндоскопия
Мы, команда ЦКБ, сделали все зависящее от нас, чтобы Вы были здоровы. Теперь шаг за Вами!
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