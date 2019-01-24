Почему за лекарствами нужно идти не в аптеку, а на сайт

Омичи все чаще заказывают лекарства с помощью интернет-сервиса по поиску и заказу лекарств Apteka.ru.

В наше время купить лекарство не проблема – аптек в городе великое множество. Были бы деньги. Другое дело, что, как и при любой другой покупке, люди стараются выгадать, где можно это сделать дешевле. Эта задача порой превращается в непростой квест, затратный по времени. Для кого-то он оборачивается обзвоном аптек. Кто-то усердно ищет нужный ему препарат с помощью аптечных справочных. Находятся и те кто либо на своих двоих, либо на машине колесит от аптеки к аптеке. Между тем немало омичей, экономя свое время и деньги (и нервы!), просто ищут нужные им препараты с помощью интернет-сервиса по поиску и заказу лекарств Apteka.ru. Просто, надежно, удобно и выгодно.

Только за этот год количество зарегистрированных пользователей в Омске увеличилось в два раза. А в целом по стране желающих найти лекарства с помощью этого сервиса растет стремительно. Например, два года назад в июне на сайте учредили приз за миллионный по счету заказ. Кстати, выиграл его омич. А уже через два месяца Apteka.ru вручала подарок за пятимиллионную покупку.

Почему же все-таки омичи все больше обращаются к этому сервису? Ответов на этот вопрос несколько.

Потому что удобно и быстро.

Динамичный ритм современной жизни, диктует свои законы. Люди не хотят, как в былые времена, тратить время на очереди, объяснения с продавцом и прочие «прелести» торговли. У них под рукой интернет. Гораздо проще набрать в поисковике название необходимого лекарства, выбрать аптеку, где ему удобнее забрать заказанный товар и на следующий день, если заказ сделан до шести вечера, забрать лекарства, оплатив при получении. Максимальный срок доставки заказа – три дня, если заказ сделан перед выходными или ваш населенный пункт далеко от Омска.

Apteka.ru это не продажа лекарств, это – сервис по их поиску и заказу, удобный во всех отношениях. Человек сам выбирает ту аптеку, где ему удобнее забрать заказанный товар. Она может находиться рядом с домом, работой и даже в другом городе, если предстоит поездка или командировка.

Огромный ассортимент.

Причем не просто огромный, а гигантский – 16 тысяч наименований всевозможных товаров. Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда, придя в аптеку, получал вежливый отказ провизора – «Извините, этого лекарства у нас нет». В Apteka.ru есть практически все, даже очень и очень редкие препараты, которых в силу разных обстоятельств найти нелегко. При этом речь идет не только о лекарствах, но еще и о многом другом: косметика, медицинская техника, товары для мам и малышей.

Кстати, на счет косметики. Для женщин, которые следят за своей внешностью здесь просто раздолье. Ассортимент косметических средств на Apteka.ru совершенно спокойно может конкурировать с косметическими магазинами, а по многим торговым маркам и превосходить их. И дело не только в том, что на Apteka.ru представлены полные линейки товаров практически всех широко известных брендов. Здесь есть и эксклюзивные торговые марки, которых не найти ни в одном, даже очень крутом парфюмерно-косметическом магазине.

Хорошие цены

Стоимость часто являются решающим фактором при покупке. В Apteka.ru цены на многие лекарства и товары для красоты и здоровья часто ниже, чем в среднем в аптеках Омска. Это происходит потому, что Apteka.ru получает товары напрямую от производителей и, минуя посредников, прямо со склада отправляет покупателю. Причем цены на лекарства, заказанные с помощью этого сервиса, одинаковы независимо от точки доставки. То есть, заказав один и тот же товар, житель областного центра и, например, Тары заплатят одну и ту же цену.

Экономия и выгода

Постоянные пользователи Apteka.ru выигрывают вдвойне. В первую очередь из-за цен, а во-вторых, из-за действующих скидок, акций и бонусных программ. В Apteka.ru бонусные программы называют «витаминками». «Витаминки» - это баллы, которые начисляются за каждые 100 рублей заказа, которые можно использовать дальше в качестве скидки. Заработать «витаминки» можно и комментируя статьи на этом сайте, делая репосты в соцсетях, участвуя в программе «Приведи друга» и другое.

На Apteka.ru постоянно проводятся акции – в среднем до тысячи наименований товаров каждый день! Причем скидки предлагает как сам сервис, так и производители. Отслеживать их достаточно просто – нужно только подписаться на рассылку и вы всегда будете в курсе какой товар можно выгодно купить и в какие сроки.

Возможность выбора.

Даже внутри одного сервиса у Apteka.ru всегда есть выбор. Очень часто бывает так, что лекарства с одинаковым названием имеют разные цены. Это и понятно – их производят разные компании, у которых разная ценовая политика. Понимая это и желая помочь людям сделать правильный выбор, Apteka.ru дает к каждому товару описание, чтобы человек мог сравнить цены, состав, действие и не выходя из дома, заказать то, что ему нравится больше.

Ненавязчивый сервис.

Существует одна-единственная причина, по которой на телефоне может прозвучать звонок от Apteka.ru – человек сделал заказ и сервис сообщает ему о статусе заказа.

Надежность и законность

В России запрещена доставка лекарств на дом и сервис Apteka.ru работает в строгом соответствии с законом. Apteka.ru, будучи единственной в своем роде федеральной сетью по поиску аптечных товаров, – это аптечная витрина, где представлено огромное многообразие товара, с удобным и простым способом выбрать его. Но сама покупка все-таки происходит в аптеке.

Конфиденциальность

Здоровье, болезни и лекарства – вещи интимные и личные. Не все люди готовы заявлять о них публично. Да и не надо этого делать! В Apteka.ru это понимают и уважают право пользователей на личное пространство и сохранение врачебной тайны. Потому содержимое заказа – это секрет. Получая заказ в аптеке, человек просто называет его номер и все.

Качество

В качестве товаров, которые продаются на Apteka.ru сомневаться не приходится. Все товары имеют необходимые документы, инструкции, лицензии и свидетельства. Сервис по поиску и заказу лекарств Apteka.ru принадлежит компании «Катрен», ведущему фармацевтическому дистрибьютору России. Работая только с надежными поставщиками и соблюдая все правила по хранению и транспортировке лекарственных препаратов, сервис гарантирует качество товаров. Если же по каким-то причинам товар (речь идет о приборах и медицинских аппаратах) не устроил заказавшего, всегда есть возможность их вернуть или обменять на аналогичный надлежащего качества. Главное не забыть оформить гарантийный талон в аптеке и сохранить чек.

Подробнее о сервисе Apteka.ru на сайте https://apteka.ru/

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