Как цифровые технологии помогают лечить зубы омичам

Они кардинально изменили подходы к лечению и в буквальном смысле творят чудеса. Буквально за пару посещений абсолютно беззубому человеку можно без мучительных стоматологических манипуляций сделать роскошные зубы, которые не только не буду отличаться от настоящих, но еще и быть такими же удобными и комфортными, как свои родные, утраченные когда-то. Стоматологическая клиника «КАВ Dental»- одно из немногих лечебных учреждений Омска, где эти технологии успешно применяют.

Сколько прослужит обычная пломба?

Казалось бы, фотополимерные пломбы, металлокерамические протезы, которые повсеместно применяют в стоматологии, делают улыбку человека порой даже красивее и лучше, чем она была бы с настоящими зубами. Однако не все так просто. Мало кто (кроме стоматологов конечно же!) знает, что материал, из которого делают пломбы – фотополимер -достаточно токсичен. Безусловно, технология постановки такой пломбы отработана так, чтобы не нанести вред человеку. Между тканями зуба и пломбой врач ставит специальную прокладку, которая изолирует живые ткани зуба и не позволяет проникать в них жидкому веществу. И вот тут многое зависит от мастерства и добросовестности врача, от того насколько он соблюдает технологию и правильно выполняет все манипуляции. Если такую прокладку не сделать или сделать недостаточно качественно, то со временем под пломбой может развиться пульпит и вместо лечения получится и обратный эффект. От мастерства врача зависит и то, насколько точно в протезе или пломбе повторен оказывается анатомический рельеф зуба.Безусловно, повторить формы, которые задумала природа невозможно, но можно к ним максимально приблизиться и тем самым не только обеспечить комфорт при жевании, но и срок службы пломб и протезов.

Кроме того, есть и другой нюанс, который уже не зависит от квалификации врача. Какими бы не были замечательными фотополимерные пломбы, но этот искусственный материалпримерно втрое уступает по твердости настоящими зубам, крепость которых сравнима с твердостью фарфора. Поэтому с течением времени, по мере того, как человек жует продукты разной степени жесткости, она истирается быстрее, чем родная эмаль зуба. Вот и получается, что деформация запломбированного зуба идет по-разному.

Свой вклад в срок службы пломбы вносят и перепады температур пищи, которую мы едим. Холодное мороженое, горячий кофе, а иногда и то и другое вместе… Не нужно обладать блестящим знанием физики, чтобы понять – коэффициенты теплового расширения у естественных тканей зуба и фотополимерной пломбы хоть и близки, но они разные и потому от таких радикальных воздействий запломбированные зубы страдают в первую очередь.

Поэтому неудивительно, что через год-другой пломбе требуется коррекция. Где-то образовался зазор, где-то полимер поменял цвет – все это совершенно нормальные явления, о которых врачи предупреждают и пациентов и с успехом их корректируют, заранее наставляя – на профилактический осмотр к стоматологу нужно приходить раз в полгода, чтобы пломбы и протезы служили дольше.

При всем этом и врачи, и пациенты понимают – фотополимерные пломбы и металлокерамические протезы – это гораздо лучше, чем допотопные цементные пломбы и цельнолитые коронки, которые были в арсенале советских стоматологов еще лет тридцать назад и уж тем более лучше, чем кариозные полости, либо отсутствие зубов. Жевать-то чем-то нам надо!

Идеальная точность

Но ученые никогда не бывают удовлетворены достигнутым и наука, в том числе и стоматологическая, развивается семимильными шагами. Стоматологи всегда искали тот материал, который был бы максимально приближен по свойствам к естественной ткани зуба. И буквально пять лет назад в мировой стоматологии произошел прорыв – началось активное применение цифровых технологий, с помощью которых стало возможным повторить естественные анатомические формы зубов и сделать безукоризненные пломбы и протезы. Причем использовать для промбирования и протезирования материал идеально близкий по свойствам к тканям зубов человека - полевошпатную керамику, с которым никакой фотополимер не может сравниться! Суперсовременные стоматологические фрезерные станки, благодаря возможностям цифровых сканеров, способнывыпиливать пломбы, да и сразу несколько зубовс такой точностью, что они практически без зазоров встают в обработанные стоматологом полости. Причем для того, чтобы воспользоваться этими технологиями, омичам совсем не обязательно ехать в столицу или за границу. В нашем городе есть клиника, которые с успехом освоила новый метод лечения и применяет их на практике уже несколько лет – стоматологическая клиника «КАВ Dental».

- Стоматолог, обработав зубы, нуждающиеся в лечении, сканирует с помощью внутриротового сканера, - рассказывает о новом методе лечения директор стоматологической клиники «КАВ Dental» Александр Кривопаленко. – Затем специальная компьютерная программа воссоздает картину челюсти и определяет форму, размер и место будущих пломб, учитывая все нюансы и индивидуальные анатомические особенности челюсти пациента. А дальше эта цифровую модель отправляется на фрезерный станок, который с точность в 5 микрон вытачивает из керамической заготовки необходимую пломбу.

Для сравнения – точность прилегания обычной полимерной пломбы примерно 100-120 микрон. Это, безусловно, очень хороший показатель, но он не идет ни в какое сравнение с той, которую обеспечивают безошибочные цифровые технологии. Доктору остается только закрепить пломбу в полость, причем этот процесс тоже происходит без проблем: пломбы встают идеально и не требует подгонки – человеку с ними удобно сразу, без каких-либо подпиливаний со стороны стоматолога.

Кроме того, современные керамические материалы позволят подобрать тон зуба идеально подходящий по цвету к натуральным. А это немаловажно, ведь зубы должны не только хорошо жевать, но и быть красивыми!Не каждый стоматолог сможет отличить какой зуб, восстановленный по этой технологии от настоящего, что уж говорить об обычных людях – визуально запломбированные зубы выглядят на 100% как настоящие.

Помогут даже тем, у кого зубов нет

Причем при такой технологии восстановления зубов совершенно не важно до какой степени разрушен зуб. Ее можно применять даже тогда, когда раньше речь шла исключительно о протезировании. Теперь, если корень зуба хорошо сохранился под десной, вместо тяжелых металлокерамических протезов врач с помощью цифровых технологий способен сделать ему полноценный зуб, да не один, а целый ряд, который и по внешнему виду и по свойствам будет не отличим от родных, настоящих.

При этом цифровой сканер учитывает абсолютно все нюансы анатомической формы зуба, а значит создает его физиологическую форму в тех местах, которые при обычных манипуляциях, стоматологу трудно достать – в местах контакта зубов у самой десны. Именно эти промежутки трудно поддаются шлифовке при традиционных технологиях и потому бывают не идеально ровными, поэтому туда забивается пища и людям приходится пользоваться флоссами и зубочистками, которые могут травмировать десну и вызвать воспаление. С цифровыми технологиями это исключено – даже недоступные инструменту стоматолога участки получаются идеально ровными, такими, какими они задуманы природой.

Быстро и качественно

Есть и еще одно неоспоримое преимущество при лечении зубов с помощью цифровых технологий – экономия времени. С одной стороны, исчезает необходимость каждый полгода ходить к стоматологу и корректировать пломбу. Поскольку керамическая по твердости сопоставима с естественной эмалью зуба, имеет высокую точность прилегания, а значит с ней ничего не произойдет - она не сотрется, не расколется и не отвалится. С другой стороны, тот, кто хоть раз протезировал зубы знает какой это длительный процесс и занимается он не одну неделю, а то и месяц: то поверхность обработать, то слепки снять, то металлический каркас примерять. Новая технология позволяет восстановить утраченные зубы буквально в одно-два посещения, причем не зависимо от степени разрушения зуба.

«Родные» импланты

Кстати, эта технология оказалась незаменимой и в тех случаях, когда человек нуждается в установке имплантов. Как бы хорошо не приживались современные титановые импланты в кость челюсти, но одна задача все же оставалась для стоматологов неразрешимой – со слизистой оболочкой титановые импланты не «дружат». Ну не прирастает слизистая к имплантам, справедливо считая их инородным материалом! А значит, всегда есть риск того, что может образоваться карман, где создаются условия для патогенной микрофлоры и развития инфекции. Благо, несколько лет назад в арсенале стоматологов появился диоксид циркония, который эту проблему решил – слизистая, воспринимает его так же, как и естественные ткани, успешно с ним срастается и полностью искусственный зуб получается как родной, а протезы из диоксида циркония имеют потрясающий перламутровый тон и прозрачность, такие какой есть у настоящих зубов, задуманных матушкой-природой.

В стоматологической клинике «КАВ Dental» благодаря цифровым технологиям имплантация вышла на качественно иной уровень. С одной стороны, здесь используются высококлассные швейцарские импланты премиум-класса, в которых наряду с титаном присутствует диоксид циркония, что обеспечивает идеальное срастание импланта в кость – организм воспринимает его как собственную ткань и не отторгает. С другой стороны, цифровые технологии, то самое сканирование и компьютерные анализ делают невозможное – то, что раньше было неподвластно человеку: очень точно определяют места установки имплантов и выстраивают под них анатомически естественное и удобное для пациента расположение зубов. Причем, опять же умному компьютеру совершенно неважно сколько зубов необходимо восстановить человеку – он с успехом справится даже если их вообще больше нет в полости рта! Причем в минимально короткие сроки: через три месяца, когда установленный имплант прижился в челюсти человек получает великолепные, идеально подогнанные, очень удобные и красивые зубы.

Съемные протезы уходят в прошлое

Цифровая технология восстановления зубов позволяет уйти от съемного протезирования. Очень многие люди носят съемные или частично съемные протезы и это очень неудобно. После каждого приема пищи их нужно снимать, мыть, рот полоскать. Сами протезы не всегда хорошо держаться, под них забивается пища, теряется чувствительность при приеме пищи. А кроме того, поскольку нет должной нагрузки на кость, костная ткань атрофируется и страдает слизистая, которая вынуждена принимать несвойственную ей нагрузку и истончается. Именно поэтому людям, которые несколько лет носили съемные протезы, очень сложно поставить импланты – просто недостаточно костной ткани, для того, чтобы они нормально прижились. Благодаря цифровым технологиями можно вообще отказаться от использования съемных протезов.

- В нашей клинике мы приняли концепцию – полностью отказаться от изготовления съемных протезов, - рассказывает директор стоматологической клиники «КАВ Dental» Александр Кривопаленко. – Это – вчерашний день стоматологии. Зачем использовать устаревшие методы, если у нас есть возможность предложить пациентам современные методы лечения, которые гарантируют очень хороший результат.

Новые пломбы экономят деньги

Естественно, что у любого человека возникнет вопрос – сколько же стоит такая суперсовременная керамическая чудо-пломба? Наверняка ведь недешево. В самом деле, цена приличная – 7000 рублей, в то время как обычная полторы-две тысячи. Разница есть, но, как ни странно, она работает в пользу более дорогой керамической пломбы. В первую очередь конечно же это срок службы. Она гарантировано будет стоят ни один год, не нуждаясь в коррекции, а значит и дополнительной траты денег. Зуб под ней не разрушится дальше, а значит не потребуется его дальнейшего, более глубокого и более дорогостоящего лечения. Кроме того, люди порой готовы тратить большие деньги на разные вещи, но совершенно забывают, что зубы – это один из самых важных органов, который определяет здоровье организма в целом. Утрата любого зуба – удар по организму в целом и если есть возможность этот удар предотвратить, надо обязательно это сделать любой ценой, ведь здоровье бесценно!

Привыкаем к хорошему

Новые цифровые технологии стали использоваться в мире пять лет назад. В Омск они пришли три года назад и впервые появились в омской стоматологической клинике «КАВ Dental» и до сих пор эта клиника остается единственной в городе, где они освоены полностью. Сюда из Германии специально приезжали ведущие европейские стоматологи, которые передали нашим специалистам все тонкости и секреты применения цифровых технологий в стоматологическом деле. Поначалу врачам было нелегко – ведь пришлось полностью поменять профессиональное мышление и подходы в работе. Но недаром говорят, что к хорошемулюди привыкают очень быстро и теперь, когда спустя несколько лет, уже наработан серьезный опыт работы по новым технологиям, когда число благодарных пациентов исчисляется даже не сотнями, а тысячами можно с уверенностью сказать: новые цифровые технологии восстановления разрушенных зубов, которые успешно применяют в клинике «КАВ Dental», полностью оправдывают себя и за ними будущее современной стоматологии, которой могут пользоваться омичи.

Клиника «КАВ Dental»

Адрес: г. Омск, ул. Съездовская, 29/2

Телефон: +7 (3812) 446 719

Email: oookav@denta-kav.ru

Адрес: г. Омск, ул. Ипподромная, 2

Телефон: +7 (3812) 298 217

Email: oookav@denta-kav.ru

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