Главный дорожник Омска - о «сугробах Фадиной»: Конечно, мэру все это неприятно - я чувствую

Противостояние жителей и коммунальщиков продолжается. На прошлой неделе интернет облетели фотографии трех плакатов, установленных в огромном сугробе вдоль дороги на 6-й Шинной. Надписи на них гласили: «Снег не убирают – его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют – им платят премии», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?»

Такие табличке наделали много шума. Дорожники даже выехали на место, но заявили, что не нашли этих плакатов. В мэрии даже предположили, что фотомонтаж в Интернете. Реакция анонимных борцов за чистые улицы не заставила себя долго ждать. На следующий день на улице 21-я Амурская появился новый язвительный плакат следующего содержания: «Вместо того, чтобы просто убрать снег, чиновники решили доказать, что табличек не было».

Комментирую креативную акцию омичей, главный дорожник города Владимир Казимиров заявил, что не разделяет такой подход к проблеме. Работу коммунальщиков он оценил на четверку и рекомендовал жителям просто сообщать о неубранных сугробах по телефонам горячей линии. Мы, кстати, последовали его совету (подробнее см. «Звонок коммунальщикам»).

Правда, и на этом противостояние не закончилось. В понедельник сразу в нескольких районах Омска обнаружили особо выдающиеся кучи снега, раскрашенные краской с надписями: «Убери меня!», «Не вижу встречку!», «Фотомонтаж», «Сугроб Фадиной». При мэре Двораковском в городе тоже появлялись его «именные» кучи снега.

«Комсомолка» снова дозвонилась до главного дорожника.

- Удивляет, что авторы этой акции до сих пор не объявились. Сначала таблички, теперь вот сугробы разукрасили, – посетовал Владимир Прокопьевич. – У нас была всем известная «дорожная фея». Неравнодушная девушка сообщала нам о ямах, мы ей и материалы доставали – она сама заделывала их. Конструктивная работа шла. А тут тишина. У нас 6 диспетчерских есть, куда можно позвонить и попросить убрать снег. Ну, неприятно.

- Вы намекаете, что у авторов этих акций главная цель – не чистота улиц, а что-то другое?

- Я тоже склоняюсь к тому, что это пиар. То таблички, то разукрашивание сугробов… Ну вышли бы на связь, мы все контактные люди. Есть сугроб, надо убрать – ну уберем. Но у нас же есть своя очередность. В первую очередь чистим автомобильные дороги. А на этих фотографиях не видно толком, что за дорога, адреса опять же не сообщают. А вдруг это участок перед остановкой, так сообщите нам.

- Что мэр говорит вам по всей этой истории. Все-таки тут задета она лично…

- Ну конечно. Конкретно эти ситуации не обсуждал с ней, но я чувствую, что неприятно. А кому будет приятно? Интересно было бы узнать, кто рисует эти надписи.

- Может, камеры глянуть в этих местах?

- Да какие камеры на улицах 6-я Шинная и 21-я Амурская. Нет их там.

- А в целом Оксана Фадина довольна вашей работой?

- Не знаю, это нужно ее спрашивать.

- Критикует?

- Достается, как и все. И, честно говоря, есть за что. Потому что вовремя неубранные сугробы все-таки есть. Не всегда успеваем почистить отдаленные улицы. Но сильного негатива от мэра я не заметил.

ВАЖНО!

КУДА СООБЩАТЬ О СУГРОБАХ?

Центральная диспетчерская: 31-74-82;

ДЭУ Центрального округа: 35-22-40;

ДЭУ Кировского округа: 55-06-12;

ДЭУ Ленинского округа: 46-92-02;

ДЭУ Октябрьского округа: 55-33-16;

ДЭУ Советского округа: 23-65-38.

ЗВОНОК КОММУНАЛЬЩИКАМ

«Заявку приму, но шансов, что уберут, мало»

«Комсомолка» по совету главного дорожника решила сообщить о неубранном участке улицы в диспетчерскую. Мы позвонили под видом обычного жителя

- Я прочитала, что можно обратиться к вам за помощью по уборке снега? – говорим мы сотруднице.

- (неуверенно) Да? Сейчас уточню у начальника. (В сторону) Тут говорят, мы заявки какие-то от жителей на уборку принимаем. Принимаем.

Посовещавшись немного, собеседница вернулась ко мне:

- Вообще-то, мы только по муниципальным заказам работаем. Но ладно – говорите, какой у вас адрес.

- Парковка на пересечении улиц Жукова и Маяковского, в районе дома на Жукова, 78. Возле бордюра снежный накат, что заехать могут только джипы…

- Тут говорят, что у нас есть карта парковок, - сообщает собеседница. – Да, я это место нашла, отметила.

- Обратите внимание на колею в районе дома на бульваре Архитекторов, 6. Там просто страшно ехать, повернуть невозможно – машину просто выкидывает обратно в эти наезженные полосы. Тут что-то можно сделать?

- Здесь шансов практически нет – это межквартальный проезд, мы их не чистим. Иначе нас просто накажут за нецелевое расходование средств.

- А если в УК обратиться?

- Тоже не помогут, они чистят только во дворах.

- Получается, дорога никому не принадлежит?

- Получается так. За нее никто не отвечает.

- Но ведь там может быть просто опасно ездить!

- Ну что поделать… Хорошо, давайте я передам заявку в округ. Шансов немного, но вдруг будут главную улицу Бульвар Архитекторов чистить и туда заодно заедут.

- Можно надеяться, что колею уберут в ближайшее время?

- Да ну что вы! Они в январе уже несколько раз там были, теперь долго ждать придется.

- А парковку на Маяковского когда почистят?

- Там тоже все непросто. Сначала объявления развесить, чтобы люди не оставляли на ночь там машины. А то бывает как: почистили бы, а везде машины стоят.