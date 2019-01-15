«Претензии не принимаю, с методами не согласен»: Главный дорожник Омска высказался о билбордах с призывом убрать снег

Оригинальный способ борьбы с плохой уборкой города от снега нашли неизвестные омичи. Идею они позаимствовали из недавно вышедшего голливудского фильма «Три билборда». Главный герой кино пытался привлечь внимание к бездействию властей с помощью рекламных щитов, на которых то и дело появлялись критические надписи с вопросами к чиновникам и полиции. Нечто похожее наблюдали и сибиряки. Первые плакаты появились на улице 6-я Шинная. В огромный сугроб вдоль дороги воткнули три небольших таблички следующего содержания: «Снег не убирают – его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют – им платят премии», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?». Снимки этих плакатов облетели все соцсети. Отреагировали и в администрации города. Правда, вместо того, чтобы сразу же убрать сугробы, чиновники поспешили заявить, что никаких билбордов на улице 6-я Шинная они не нашли. И добавили, что снимки с надписями – это фотомонтаж. А улицу в этом месте, дескать, чистили на прошлой неделе. Но ее все же уберут.

- Информация не соответствует действительности. Дорожные службы Октябрьского округа выезжали на место. Билбордов, табличек, иных объектов подобного плана на обочине вдоль дороги по улице 6-ая Шинная не обнаружили. Вероятно, это фотомонтаж, ж – рассказал пресс-секретарь управления дорожного хозяйства и благоустройства Елена Желещикова. – Работы по вывозу снега проводились на данном участке на прошлой неделе. Работы по уборке и вывозу снега на 6-й Шинной будут продолжены в плановом режиме (на участке в границах от улицы 5я Кордная до улицы 3я Молодежная).

Правда, борцов за чистые улицы такая реакция, судя по всему, только разозлила. И во вторник в соцсетях появились фотографии новых плакатов с очередными вопросами уже в другом районе города. На снимке около остановки по улице 21-я Амурская виден высокий неубранный сугроб и очередной текст: ««Вместо того, чтобы просто убрать снег, чиновники решили доказать, что табличек нет».

Пока омичи с интересом наблюдают за противостоянием неизвестных с властями, мы связались с главным дорожником города Владимиром Казимировым.

- Про билборды эти слышал, но непонятны претензии. За зиму улицу 21-ю Амурскую за зимние снегопады мы чистили и вывозили сугробы трижды. И сегодня, 15 января, будем убирать ее. Это все планово. На фотографии мы видим дорогу, рядом нет никакого жилья, – сказал «Комсомолке» Казимиров.

- Ну сугроб-то на снимке вы видите? – спросили мы у чиновника.

- Ну сугроб, что… У нас везде сугробы, все-таки зима в разгаре, это Сибирь.

- Просто это все-таки остановка, таким объектам уделяют особое внимание…

- Конечно, мы занимаемся этой работой. Конечно, мы и его вывозим, дойдет до него очередь. Но мы не можем убрать одномоментно сразу весь город.

- Все-таки в этих билбордах идет критика вашей работы. Что можете ответить?

- Не соглашусь, что город убирают плохо. Если посмотреть, то мы уже на середину января вывезли 343 тысячи кубов снега. В прошлом году за этот же период убирали только 200.

- Какую оценку бы поставили дорожникам?

- Я считаю, что на отметку «хорошо» мы работаем. Люди ночами не спят, чтобы почистить город и всем было удобно.

- Метод борьбы за чистоту улиц авторов этих плакатов вы не разделяете?

- Абсолютно. Есть телефоны горячих линий, социальные сети. Увидел, что не убрано – ну позвони, напиши, сообщи. Приедем, все почистим. Авторам этих плакатов я бы посоветовал выйти на смену в ночь с нашими дорожниками. Они бы увидели, какой это труд.