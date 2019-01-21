2019-01-21T14:53:24+03:00
Общество

На смену «трем билбордам» в Омске появился «сугроб Фадиной»

Горожане продолжают мотивировать мэрию вывозить снег с дорог
Анна МИКУЛА
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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Несколько дней тому назад соцсети облетели снимки трех плакатов, установленных в огромном сугробе вдоль дороги на 6-ой Шинной. Надписи на них гласили: «Снег не убирают – его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют – им платят премии», «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?».

Фото: Telegram

Фото: Telegram

В мэрии выехали на место - правда, пока не для уборки снега, а чтобы проверить, установлены ли там билборды. Не обнаружив их, они назвали фотографии монтажом и призвали омичей вести себя сдержаннее. Те в ответ установили плакаты в новом месте - на 21-й Амурской.

После этого в пресс-службе городского хозяйства заверили, что не понимают претензий горожан - снег в отмеченных местах регулярно чистят, а главный омский дорожник Владимир Казимиров заявил «Комсомолке», что не разделяет таких способов привлекать внимание к проблеме.

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

Неизвестные омичи не сдались и перешли к другим методам - расписали красной краской особо выдающиеся сугробы. «Личный» появился даже у мэра. Также надписи гласят: «Убери меня!», «Не вижу встречку!» и ироничная - «Фотомонтаж». Как будут убирать расписанные сугробы в этом году непонятно. Напомним, при мэре Двораковском тоже появлялись его «именные» сугробы. Надписи на них тогда, кстати, просто соскребали, а снежные завалы так и оставались до весны.

Мы связались с Владимиром Казимировым, он обещал в ближайшее время прокомментировать ситуацию с новыми сугробами.

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

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