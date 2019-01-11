Главврач омской скорой - о фельдшере, написавшей заявление на коллег: «Изнасилования не было!»

«ВСЕ КОЛЛЕГИ ОПОЛЧИЛИСЬ НА ЭЛЬВИРУ ИЗ-ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ»

40-летняя фельдшер скорой, которая написала заявление на двоих коллег-врачей Михайлова и Иванова (имена и фамилии изменены), ушла на больничный. Напомним, инцидент произошел в районе 16 часов 1 января в комнате отдыха на подстанции в Старом Кировске. Изначально появилась информация, что Эльвира Дмитриева (имя и фамилия изменены) заявила об изнасиловании, потом стало известно, что речь все-таки может идти о сексуальных домогательствах. Вероятно, женщина сама не ожидала той волны, которая поднимется после ее заявления в полицию.

- Поговорить мне с ней пока не удается, - рассказал главврач БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» Максим Стуканов. - Конечно, ее коллеги возмущены тем, что она сразу обратилась к правоохранителям, а не попыталась рассказать о конфликте руководству. Говорят: «У нас чуть ли не лучшая подстанция в стране, а тут такое!» Но я с ними провел беседу. Попросил не гнобить ее. Когда коллектив нападает на одного человека, точно победит коллектив. Надо просто дать человеку прийти в себя, опомниться. Сейчас уже точно понятно никакого изнасилования не было. Хотя бы по этой страшной статье наших коллег не обвиняют. Возможно, будет какой-то гражданский иск о домогательствах. Но их также надо доказать. Сейчас в деле разбираются следователи.

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК ЭТО ПЕРЕЖИЛИ СЕМЬИ ЭТИХ МУЖЧИН»

Тем временем, Максим Стуканов ознакомился с 15 объяснительными всех медиков, которые стали свидетелями конфликта. По словам главврача, все они противоречат показаниям заявительницы.

- Она просто пришла на работу 7 января, в свой выходной. Для поддержки взяла подруг и просто поставила заведующую подстанции, что написала заявление в полицию. Я бы на месте обвиненных врачей довел все до уголовного дела только с другой стороны - подал бы иск о клевете. Ну, это в случае, если правоохранители не найдут доказательств обратного. Я просто не представляю, как это все пережили семьи этих двоих врачей. Из показаний наших сотрудников понятно, все трое шутили. Причем, шутки были двусмысленными с обеих сторон - и Дмитриевой, и мужчин. Потом, видимо, чем-то обидели ее. Заявление возникло не на пустом месте, какой-то конфликт между фельдшером и двоими врачами все-таки был. Конечно, в этом необходимо тщательно разобраться.

Также Максим Стуканов рассказал, о чем разговаривал с обвиненными врачами. Один их заверяет, что сразу же попытался извиниться и как-то сгладить конфликт. Другой и вовсе заявил, что он не ссорился с заявительницей.

- Мне хотелось бы, чтобы эта ситуация закончилась перемирием, - объясняет главврач. - Все трое отличные, опытные специалисты, никого из них я потерять не хочу. У Дмитриевой уже назначены дежурства после того, как она выйдет с больничного. Михайлова и Иванова я увольнять точно не буду. По Трудовому кодексу единственная причина для этого - невыход на дежурство или появление на работе в нетрезвом виде. Других оснований у меня нет. Если факт домогательств с их стороны докажут следователи, то будут дисциплинарные взыскания.

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