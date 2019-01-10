«Пойти в полицию уговорили подруги»: В Омске фельдшер скорой, обвинившая коллег в изнасиловании, рассказала, почему молчала 6 дней

Не слишком праздничной получился первый Нового года для сотрудницы омской «скорой помощи», которая дежурила сутки с 1 на 2 января. 40-летняя фельдшер заявила, что ее изнасиловали двое коллег - врачи 53 и 56 лет.

Все произошло на подстанции, расположенной в Старом Кировске. По словам Эльвиры Дмитриевой (имя и фамилия изменены), после того, как она отметив праздник с мужчинами, направилась в комнату отдыха, те на нее напали. Правда, заявление о случившемся она написала только спустя шесть дней.

- Все произошло примерно в 16 часов, - поясняет женщина. - Я долго не решалась рассказать о случившемся. Но потом поделилась с подругами, те уговорили меня писать заявление.

Сейчас дело передано из полиции в региональный СКР. Тем временем, руководство медиков уже начало собственную проверку.

- Я 1 января был там в полдень, - рассказывает главврач региональной станции скорой медицинской помощи. - Надо понимать, для нас это самый загруженный день в году. Для меня, как руководителя, прежде всего, было важно, чтобы люди были в рабочем состоянии. Употребление алкоголя на работе, даже в праздники - это сразу увольнение. Сотрудники об этом прекрасно знают. В тот день все было нормально. В противном случае, поступали бы жалобы от пациентов. Да и диспетчер бригады перед выездом осматривает. Так что версия о каком-то бурном застолье отпадает сразу. В такие напряженные дни у медиков только одна задача: отработать смену и живыми вернуться домой.

- Во время происшествия трое фигурантов были на подстанции одни или есть свидетели случившегося?

- 1 января дежурили 7 смен - 4 работали с вызова на вызов, даже не было времени заехать на подстанцию. Остальные три приехали. Эти трое - мужчины и женщина из разных бригад. Они сидели вместе в комнате отдыха. Но в соседнем помещении были еще люди - диспетчер и оставшиеся члены бригад. По словам диспетчера, компания в комнате отдыха действительно очень шумно общалась. Больше всех смеялась как раз фельдшер. Потом она выскочила из комнаты и выглядела расстроенной. А через какое-то время все трое участников этой истории разъехались по вызовам и отработали всю всю смену до конца. Вот разве такое могло быть после изнасилования.

- Почему фельдшер сразу не заявила о случившемся, а сделала это только 7 января?

- Для меня это непонятно. При том, что у нас есть все возможности сразу же провести необходимое обследование и собрать доказательства. Но, насколько я понял, там никакого изнасилования, вероятно, не было. По словам свидетелей, фельдшер просто обиделась на какую-то двусмысленную шутку и решила отомстить коллегам.

- А как можете охарактеризовать этих троих участников истории?

- До сих пор ни к кому из них, как к медикам, не было никаких вопросов. Причем, надо понимать, насколько сложный это район Старый Кировск - там частный сектор, контингент пациентов попадается своеобразный. Женщина работает на этой подстанции около пяти лет. Мужчины - очень долго, точно больше 20 лет каждый. Они оба женаты. Так что для всех случившееся - неприятная неожиданность.

- В каких они были отношениях?

- В нормальных, они работают в разных бригадах, так что были просто знакомы. Они, кстати, и сейчас продолжают работать вместе и общаться.