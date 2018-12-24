В Омске кондуктор выгоняла ребенка из автобуса на 35-градусный мороз

Вопиющая ситуация произошла сегодня в автобусе № 29. О ней рассказала одна из сибирячек в социальных сетях. В Омске 35-градусный мороз, рано утром около 8 часов ее сын зашел в автобус, чтобы добраться до школы. Ребенок протянул кондуктору несколько монеток, чтобы расплатиться за проезд, но они выпали и куда-то закатились в салоне. Женщину тут же потребовала у мальчика добавить деньги:

- Она потребовала доложить деньги. Получив отказ, начала выгонять ребенка из автобуса, мотивируя это тем, что он не рассчитался, - пишет в соцсетях мама мальчика.

Ребенку пришлось добавить денег и оплатить проезд, чтобы не выходить из автобуса на 35-градусный мороз. Мама мальчика возмущена таким поведением кондуктора, она намерена жаловаться на работницу общественного транспорта.

Замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов прокомментировал ситуацию в автобусе, по его словам, такое поведение кондуктора недопустимо:

- В преддверии морозов мы дополнительно собирали кондукторов автобусов. На собрании мы объясняли им, что высаживать детей на мороз сейчас недопустимо. Мало ли какие ситуации могут быть – деньги на проездном закончились или ребенок булочку лишнюю купил и денег не хватило, нужно внимательнее к детям относиться. По закону, конечно, все должны оплачивать проезд, но все бывает, нужно входить в положение. В этих случаях мы рекомендуем кондукторам беседовать со школьниками и разбираться в ситуации, а не выгонять детей на мороз. Если к нам поступит жалоба от родителей мальчика, мы будем собирать комиссию и выяснять, что произошло. Если кондуктор не прав, его могут лишить премии или сделать выговор.

В комментариях пользователи посоветовали родителям и вовсе не пускать детей в школу в такой мороз. Похолодание задержится в нашем регионе до четверга.