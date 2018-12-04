2018-12-04T11:59:38+03:00
Здоровье

Электронный больничный - доступен и удобен

Сотрудники Омского регионального отделения Фонда социального страхования рассказали о цифровизации своих услуг
Поделиться:
Автор фото: Екатерина ШИРШОВААвтор фото: Екатерина ШИРШОВА
Изменить размер текста:

С экспертами отделения Фонда за круглым столом в редакции «Комсомольской правды» встретились представители областного Минздрава, медицинских учреждений, работодателей и средств массовой информации.

Актуальным для омичей стал сервис «электронный листок нетрудоспособности».

- Омское региональное отделение ФСС приступило к реализации данного электронного сервиса с первых дней вступление в силу федерального закона об электронных листках нетрудоспособности – с 1 июля 2017 года, - рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Омского отделения ФСС Лада Мирошникова. – На сегодняшний день мы входим в двадцатку регионов с наилучшими показателями по этому сервису и находимся на втором месте в СФО. Уже 3400 страхователей Омской области включились в этот процесс, оформлено более 55000 листков нетрудоспособности. Сегодня три крупных работодателя нашего региона входят в число страхователей с наибольшим количеством обработанных электронных больничных по всей стране. Это ПО «Иртыш», «Омский завод транспортного машиностроения», филиал Омского моторостроительного объединения им. Баранова.

Участники стола обсудили проблемы внедрения «электронного листка нетрудоспособности». Сотрудники отделения Фонда, а также заместители главных врачей ГКБ СМП №2, Городской поликлиники № 3, МСЧ № 4 рассказали о тех мероприятиях, которые они проводят для вовлечения большего числа граждан и страхователей в процесс работы с «электронным листком». Во всех спорных ситуациях работники отделения Фонда приходят на помощь людям – общаются с несознательными работодателями, убеждают их действовать в интересах работников.

Между тем для самих работодателей «электронный больничный» несет немало плюсов.

- Это и исключение ошибок при заполнении больничного листа, и экономия рабочего времени для исправления этих ошибок, и невозможность подделки больничного листа, и экономия денежных средств предприятия, - рассказывает главный бухгалтер АО «ОПО «Иртыш» Татьяна Калашникова. – Раньше по больничным мы выплачивали собственные средства и только потом из Фонда социального страхования получали компенсацию. Теперь все выплаты Фонд осуществляет напрямую работнику, а мы направляем деньги на другие наши первостепенные задачи.

- Сотрудники нашего завода очень довольны «электронными больничными» - они оплачиваются буквально через три дня, - подтверждает слова коллеги начальник расчетного бюро Филиала «ОМО им. П.И.Баранова» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» Евгения Лаврентьева.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ

Значительный вклад в работу по внедрению системы электронных листков нетрудоспособности вносит и Министерство здравоохранения Омской области.

- С 2011 года на территории Омской области развивается медицинская информационная система, - объяснила заместитель министра здравоохранения Омской области Министерства здравоохранения Омской области Людмила Шукиль. – В нашей области практически все лечебные учреждения подключены к ней и около 12% листков нетрудоспособности выписывается в электронном виде. Это позволяет нам оперативно проводить экспертизу листков нетрудоспособности, анализировать ситуацию. Преимуществ у электронных документов очень много на их выписку в среднем уходит в два раза меньше времени, потому то, что делалось раньше вручную, происходит теперь в нашей медицинской информационной системе.

- Согласно достигнутой договоренности с ГУ информационных технологий и связи Омской области выдача электронных подписей медицинским организациям происходит бесплатно, - продолжил тему директор БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр» Дмитрий Щеглаков. - Составлен график по выдаче этих электронных подписей. С момента выдачи она действует один год и сейчас ведется их перевыпуск. Всего на территории нашей области более 3000 медицинских работников обеспечено электронными подписями для работы с данной системой.

В завершении встречи участники «круглого стола» отметили продуктивную работу регионального отделения Фонда. Оценили социальную важность решаемых задач, влияющих на качество предоставляемых государственных услуг.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Исправляем ошибку при выборе обуви: устраняем мозоли
Смешными до слез шутки про «любимую» мозоль получаются только в кино. А вот когда она появляется на собственной ноге, бывает уже и больно до слез. Как безболезненно и максимально быстро избавиться от натоптыша, читайте в нашей статье
Исправляем ошибку при выборе обуви: устраняем мозоли
Смешными до слез шутки про «любимую» мозоль получаются только в кино. А вот когда она появляется на собственной ноге, бывает уже и больно до слез. Как безболезненно и максимально быстро избавиться от натоптыша, читайте в нашей статье
Подход к заботе о здоровье зубов должен быть основательным: выбираем стоматологическую клинику
Здоровые зубы — важное условие для хорошего самочувствия. Кроме того, красивая улыбка делает нас более уверенными в себе, помогает завоевать расположение собеседника. Но природа щедра не ко всем. Порой приходится задуматься о визите к стоматологу
Подход к заботе о здоровье зубов должен быть основательным: выбираем стоматологическую клинику
Здоровые зубы — важное условие для хорошего самочувствия. Кроме того, красивая улыбка делает нас более уверенными в себе, помогает завоевать расположение собеседника. Но природа щедра не ко всем. Порой приходится задуматься о визите к стоматологу
Новости 24
За две недели гололеда 500 омичей получили травмы
Омские энергетики во всех районах области готовы к холодам
Лошади без разрешения перешли через государственную границу
В Омске поймали подростка, воровавшего кофе из супермаркетов
В Омской области установили 13-метровый крест
В Омске пьяный работник СТО угнал авто клиента и попал в аварию
«Зубы за день». Ни дня без улыбки
В Омской области женщина через суд заставила соседей убрать вольер и дымоход
В Омске на 2 недели перекроют целую улицу
После пожара в омской БСМП-1, пациентов переводят в другие больницы
В Омской области машина провалилась под лед: Водитель погиб
Центр книжных памятников областной библиотеки имени А.С. Пушкина пополнился уникальным дореволюционным изданием
В Омске фура и мусоровоз после ДТП перегородили дорогу
Соцсети: Омичку из окна дома окатили борщом
Мэр Омска Фадина о работе городских служб будет рассказывать в Instagram
В 2018 году более 25000 предпринимателей Западной Сибири открыли расчетные счета в Сбербанке