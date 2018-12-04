Электронный больничный - доступен и удобен

С экспертами отделения Фонда за круглым столом в редакции «Комсомольской правды» встретились представители областного Минздрава, медицинских учреждений, работодателей и средств массовой информации.

Актуальным для омичей стал сервис «электронный листок нетрудоспособности».

- Омское региональное отделение ФСС приступило к реализации данного электронного сервиса с первых дней вступление в силу федерального закона об электронных листках нетрудоспособности – с 1 июля 2017 года, - рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Омского отделения ФСС Лада Мирошникова. – На сегодняшний день мы входим в двадцатку регионов с наилучшими показателями по этому сервису и находимся на втором месте в СФО. Уже 3400 страхователей Омской области включились в этот процесс, оформлено более 55000 листков нетрудоспособности. Сегодня три крупных работодателя нашего региона входят в число страхователей с наибольшим количеством обработанных электронных больничных по всей стране. Это ПО «Иртыш», «Омский завод транспортного машиностроения», филиал Омского моторостроительного объединения им. Баранова.

Участники стола обсудили проблемы внедрения «электронного листка нетрудоспособности». Сотрудники отделения Фонда, а также заместители главных врачей ГКБ СМП №2, Городской поликлиники № 3, МСЧ № 4 рассказали о тех мероприятиях, которые они проводят для вовлечения большего числа граждан и страхователей в процесс работы с «электронным листком». Во всех спорных ситуациях работники отделения Фонда приходят на помощь людям – общаются с несознательными работодателями, убеждают их действовать в интересах работников.

Между тем для самих работодателей «электронный больничный» несет немало плюсов.

- Это и исключение ошибок при заполнении больничного листа, и экономия рабочего времени для исправления этих ошибок, и невозможность подделки больничного листа, и экономия денежных средств предприятия, - рассказывает главный бухгалтер АО «ОПО «Иртыш» Татьяна Калашникова. – Раньше по больничным мы выплачивали собственные средства и только потом из Фонда социального страхования получали компенсацию. Теперь все выплаты Фонд осуществляет напрямую работнику, а мы направляем деньги на другие наши первостепенные задачи.

- Сотрудники нашего завода очень довольны «электронными больничными» - они оплачиваются буквально через три дня, - подтверждает слова коллеги начальник расчетного бюро Филиала «ОМО им. П.И.Баранова» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» Евгения Лаврентьева.

СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ

Значительный вклад в работу по внедрению системы электронных листков нетрудоспособности вносит и Министерство здравоохранения Омской области.

- С 2011 года на территории Омской области развивается медицинская информационная система, - объяснила заместитель министра здравоохранения Омской области Министерства здравоохранения Омской области Людмила Шукиль. – В нашей области практически все лечебные учреждения подключены к ней и около 12% листков нетрудоспособности выписывается в электронном виде. Это позволяет нам оперативно проводить экспертизу листков нетрудоспособности, анализировать ситуацию. Преимуществ у электронных документов очень много на их выписку в среднем уходит в два раза меньше времени, потому то, что делалось раньше вручную, происходит теперь в нашей медицинской информационной системе.

- Согласно достигнутой договоренности с ГУ информационных технологий и связи Омской области выдача электронных подписей медицинским организациям происходит бесплатно, - продолжил тему директор БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр» Дмитрий Щеглаков. - Составлен график по выдаче этих электронных подписей. С момента выдачи она действует один год и сейчас ведется их перевыпуск. Всего на территории нашей области более 3000 медицинских работников обеспечено электронными подписями для работы с данной системой.

В завершении встречи участники «круглого стола» отметили продуктивную работу регионального отделения Фонда. Оценили социальную важность решаемых задач, влияющих на качество предоставляемых государственных услуг.