2018-12-03T12:41:59+03:00
Общество

В Омске служебная машина с мэром Фадиной попала в аварию

По счастью, глава города не пострадала
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55Фото: СОЦСЕТИ
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В соцсетях появилось фото казалось бы рядовой, на первый взгляд, аварии на улице Гагарина. Но чуть позже омичи соспоставили факты и пришли к выводу, что в ДТП попало авто мэра Омска Оксаны Фадиной. Дело в том, что все случилось прямо напротив горадминистрации, а марка и цвет машины как раз как у первого лица города.

- Да, только что действительно произошла небольшая авария со служебным автомобилем мэра, - рассказала директор департамента информационной политики омской мэрии Олеся Потапова. - Оксана Фадина в этот момент находилась в салоне, но она, по счастью, не пострадала. На место уже приехали сотрудники ГИБДД. Но столкновение было настолько незначительным, что на машинах даже визуально не заметны следы.

Также очевидцев заинтересовало, почему с иномарки сразу же сняли номера. В пресс-службе мэрии затруднились объяснить, для чего это сделано, предположив, что это была исключительно инициатива водителя.

Напомним, белая «Киа кворис» досталась Оксане Фадиной по наследству от предыдущего градоначальника Вячеслава Двораковского. Служебное авто было куплено по госконтракту в 2013 году и обошлось в 2,5 млн рублей. Тогда в горадминистрации пояснили, что приобретение было вынужденным. Предыдущий автомобиль мэра BMW был очень старым и приходилось тратить большие деньги на его постоянный ремонт и дорогостоящие запчасти.

Вячеслав Двораковский не стал ездить на BMW своего предшественника, так как считает, что иномарка КИА за 2,5 миллиона экономичнее Фото: Андрей КУТУЗОВ

Вячеслав Двораковский не стал ездить на BMW своего предшественника, так как считает, что иномарка КИА за 2,5 миллиона экономичнееФото: Андрей КУТУЗОВ

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